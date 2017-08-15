650 مليون جنيه موازنة أسيوط الجديدة وناصر

رضوى عبد الرازق: وأشار إلى أن تلك الموازنة قابلة للزيادة، وسيلجأ الجهاز إلى طلب اعتمادات إضافية فى ظل تنفيذ مشروعات جديدة من مرافق وطرق وخدمات، خاصة مع بدء حركة التنمية بمدينة ناصر . ولفت إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات سكنية بمدينة أسيوط بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وتنفيذ مشروعات خدمية بها . ويستعد الجهاز لإنهاء إسناد مناقصات تنفيذ الشبكات الرئيسية للمياه والكهرباء والصرف الصحى بمدينة ناصر “غرب أسيوط ” بتكلفة مليار و800 مليون جنيه خلال أيام .
قال المهندس محمود النجدى، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية، اعتمدت 650 مليون جنيه، موازنة للجهاز مقسمة بواقع 350 مليون جنيه لمدينة أسيوط و300 لمدينة ناصر ” غرب أسيوط “.
وأشار إلى أن تلك الموازنة قابلة للزيادة، وسيلجأ الجهاز إلى طلب اعتمادات إضافية فى ظل تنفيذ مشروعات جديدة من مرافق وطرق وخدمات، خاصة مع بدء حركة التنمية بمدينة ناصر .
ولفت إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات سكنية بمدينة أسيوط بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وتنفيذ مشروعات خدمية بها .
ويستعد الجهاز لإنهاء إسناد مناقصات تنفيذ الشبكات الرئيسية للمياه والكهرباء والصرف الصحى بمدينة ناصر “غرب أسيوط ” بتكلفة مليار و800 مليون جنيه خلال أيام .