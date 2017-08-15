650 مليون جنيه موازنة أسيوط الجديدة وناصر

وأشار إلى أن تلك الموازنة قابلة للزيادة، وسيلجأ الجهاز إلى طلب اعتمادات إضافية فى ظل تنفيذ مشروعات جديدة من مرافق وطرق وخدمات، خاصة مع بدء حركة التنمية بمدينة ناصر .

ولفت إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات سكنية بمدينة أسيوط بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وتنفيذ مشروعات خدمية بها .

ويستعد الجهاز لإنهاء إسناد مناقصات تنفيذ الشبكات الرئيسية للمياه والكهرباء والصرف الصحى بمدينة ناصر “غرب أسيوط ” بتكلفة مليار و800 مليون جنيه خلال أيام .



