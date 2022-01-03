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650 مليون جنيه قيمة مشاركة «المصرف المتحد» فى قرض معبرى لـ«القناة للسكر»

من إجمالى 2 مليار
أحمد البطران 7:20 ص, الأثنين, 3 يناير 22 7:20 ص, الأثنين, 3 يناير 22

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علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك المصرف المتحد شارك ضمن تحالف مصرفى فى تدبير قرض معبرى مؤخراً لصالح شركة القناة للسكر المملوكة لـ «الغرير» الإماراتية، بحصة بلغت 650 مليون جنيه.

وأضافت المصادر- فى تصريحات لـ «المال» – أن القيمة الإجمالية للقرض الذى تم تدبيره لصالح الشركة بلغ 2 مليار جنيه .

وأشارت إلى أن التحالف المصرفى الذى قام بتدبير القرض ضم كلا من البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى وعدداً من البنوك الأخرى، بجانب المصرف المتحد.

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والقرض المعبرى هو قرض قصير الأجل تتراوح مدته بين 6 شهور وعام ويتم منحه لحين تدبير التمويل الأساسى للمشروع، والذى يستخدم فى سداد القرض المعبرى بفوائده ومقابلة جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع.

كانت «المال» علمت فى وقت سابق عن مشاركة البنك الزراعى المصرى بشريحة بلغت 250 مليون جنيه فى القرض المعبرى لصالح «القناة للسكر».

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وقالت المصادر إن الغرض من القرض هو تدشين أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر فى العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا.

ووقعت الشركة فى مارس 2019 اتفاقية تمويل معبرى مع تحالف من 6 بنوك مصرية، بقيمة 2.9 مليار جنيه، على أن يكون القرض على شريحتين، الأولى بالعملة المحلية بحوالى 1.2 مليار جنيه، وشريحة دولارية قيمتها 100 مليون دولار.

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و«القناة للسكر» شركة مصرية تابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية والتى تمتلك نحو %33 من أسهمها ويشغل إسلام سالم منصب الرئيس التنفيذى لها.

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بقلم أحمد البطران

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