65 مليون جنيه خسائر «نوفاذ».. و«العاصمة» تدرس خصم %13 من المقدم

دور إبراهيم:كشفت شركة «نوفاذ استانزا» أنها أنفقت 65 مليون جنيه فى الحملة الدعائية والإعلانية لمشروع ليبرتى فيلدج بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى أعلنت انسحابها من تنفيذه الشهر الماضى، مؤكدة أن ما تم صرفه لن يرد ويعد بمثابة خسائر.يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر مسؤول بالعاصمة الإ

دور إبراهيم:

كشفت شركة «نوفاذ استانزا» أنها أنفقت 65 مليون جنيه فى الحملة الدعائية والإعلانية لمشروع ليبرتى فيلدج بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى أعلنت انسحابها من تنفيذه الشهر الماضى، مؤكدة أن ما تم صرفه لن يرد ويعد بمثابة خسائر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر مسؤول بالعاصمة الإدارية لـ«المال»، عن دراسة خصم %13 من 100 مليون جنيه، تمثل إجمالى الدفعة المقدمة التى سددتها نوفاذ استانزا لشركته، مضيفا أن ذلك فى إطار المتعارف عليه من تحميل الشركات مبالغ مالية حال عدم استكمال التعاقد والالتزام بما تم الاتفاق عليه للحفاظ على الجدية.

وأكد مصدر بنوفاذ استانزا، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته أنهت رد جميع المبالغ المالية ومقدمات الحجز المحصلة من العملاء لصالح مشروع ليبرتى فيلدج بالعاصمة الإدارية.

وقال إن الشركة أخطرت جميع العملاء والحاجزين بالمشروع بعدم استكماله، وتم رد المبالغ التى تم تحصيلها بالكامل فى فترة لا تتخطى 20 يومًا، مشيرًا إلى أن «نوفاذ» تعمل فى السوق العقارية منذ 32 عامًا ونفذت وسلمت العديد من المشروعات وتستحوذ على ثقة شريحة كبيرة من العملاء.

وأوضح أن الشركة ردت المبالغ المحصلة بالكامل قبل أن تتسلم الدفعة المقدمة التى سددتها لصالح شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية وتتخطى 100 مليون جنيه.

وأكد المصدر أن قرار الانسحاب وعدم استكمال المشروع يرجع إلى أسباب خاصة وليست مالية أو تمويلية، لافتا إلى أن الشركة كان لديها استعداد لدفع كامل ثمن الأرض «نقداً»، مبينا أن نوفاذ لديها شركة مقاولات تابعة لها وقادرة على إنجاز المشروع فى الوقت الزمنى المحدد.

وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركة يتخطى حاليًا 8 مليارات جنيه فى مشروعاتها السابقة، ولديها مشروعات بمصر وخارجها، وتطرح أغلب وحداتها تسليمًا فوريا، وهناك مشروعات قامت بتنفيذها وتسليمها منها 27 عمارة بمصر الجديدة ومدينة نصر، كومباوندات جولدن هايتس 1 و2 أمام الرحاب، ريفيرا هايتس التجمع الخامس، جولدن بيتش1 و2 رأس سدر، ريفيرا بيتش 1 و2، وفندق 5 نجوم بمرسى علم، ومجموعة من الفنادق برأس سدر، فضلا عن جولدن هايتس بكندا.

ولفت المصدر إلى أن الشركة لديها محفظة أراض فى مناطق متنوعة بالقاهرة ورأس سدر.

وكانت نوفاذ استانزا قد أعلنت عن افتتاح مشروعها ليبرتى فيلدج فى العاصمة الجديدة أواخر يناير، وهو عبارة عن كومباوند سكنى على مساحة 29 فدانًا وقالت إنه سيضم حوالى 320 وحدة فقط بالمرحلة الأولى بمساحات تبدأ من 135 إلى 275 مترًا.

وأعلنت نوفاذ انسحابها من العاصمة الإدارية الجديدة وأخطرت الشركة المسؤولة عنها بالعدول عن تنمية الأرض الخاصة بـ«ليبرتى فيلدج»، واشترطت «العاصمة الإدارية» رد كامل المبالغ التى حصلتها الأولى من العملاء نظير المشروع.