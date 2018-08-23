646 مليون جهاز طبي يتصل بإنترنت الأشياء في 2020‎

محمود جمال :توقع تقرير حديث صادر عن موقع Intelligence BI لأبحاث التكنولوجيا، وصول قاعدة الأجهزة الطبية المزودة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء إلى 646 مليون وحده بحلول ٢٠٢٠، أي ما يعادل ربع حجم السوق العالميوقال التقرير إن ساعة شركة أبل من الأمثله علي استخدام تلك التكنولوجيا في القطاع الطبي، وهى

محمود جمال :



توقع تقرير حديث صادر عن موقع Intelligence BI لأبحاث التكنولوجيا، وصول قاعدة الأجهزة الطبية المزودة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء إلى 646 مليون وحده بحلول ٢٠٢٠، أي ما يعادل ربع حجم السوق العالمي

وقال التقرير إن ساعة شركة أبل من الأمثله علي استخدام تلك التكنولوجيا في القطاع الطبي، وهى ساعة تقيس معدل ضربات القلب، والمعالجة الوريدية في الذراع واللوحات الكهربائية في المستشفيات

ويقصد بإنترنت الأشياء اتصال الأجهزة والألات ببعضها البعض عبر شبكة الإنترنت، بما يسمح بتبادل المعلومات واتخاذ قرارات علمية سليمة.

ولدي شنايدر إليكتريك منصه الكترونية تعرف باسم EcoStruxure للرعاية الصحية من شنايدر إليكتريك للمستشفيات، تمكن الأفراد وأجهزة الاتصال من التفاعل بطريقة مبسطة باستخدام هندسة آمنة للغاية للسماح لإنترنت الأشياء بالربط بين مجموعة من المرافق الطبية المغلقة.

ومن خلال هذه التقنية سيقوم المرضي باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، وسيتمكن مدير المرفق من الاطمئنان على صحة المعدات الكهربائية، من خلال معلومات متاحة يمكن الإطلاع عليها من خلال هذا النظام.



