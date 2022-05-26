640 مليون جنيه صافي أرباح بنك التعمير والإسكان بعد الضرائب

حقق بنك التعمير والإسكان إجمالي ربح قبل المخصصات والضرائب 878 مليون جنيه خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس2022، مقابل 814 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2021 وبنسبة نمو قدرها 7.8%، في حين بلغ صافي الربح بعد المخصصات والضرائب 640 مليون جنيه خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2022 وبنسبة نمو 3.2%.

صرح حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب، بأن البنك استطاع تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق خطته الإستراتيجية ليصبح واحدًا من أوائل البنوك التجارية في مصر،

مما يعكس نجاح خطط البنك للنمو والتطوير التي أدت للوصول إلى معدلات نمو سريعة وتحقيق طفرة ملحوظة في مختلف القطاعات،

وحرص البنك على تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية لتناسب كل شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.

وضخَّ البنك استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، مما أسهم في سرعة تنفيذ البنك لخطط التحول الرقمي والانتقال لمرحلة جديدة من تقديم الخدمات الرقمية التنافسية التي عزَّزت من تحسين مستويات وكفاءة الخدمات لتحقيق رضا العملاء.

وأظهرت نتائج بنك التعمير والإسكان ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 18.5%، مقارنةً بالفترة نفسها خلال العام السابق، مدفوعًا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 6.8% خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2022.

وكذلك ارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 25.5% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام السابق 2021

وارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39.7% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام السابق2021، ويرجع ذلك إلى نمو أتعاب وعمولات قروض التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى ازدهار تمويل عمليات التجارة الخارجية للشركات.

وأشار غانم إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بمقدار2 مليار جنيه بنسبة زيادة 6.8% مقارنة بنهاية عام 2021، مدفوعًا بزيادة إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 5.9%، والأفراد بنسبة نمو 6.4%.

كما أوضح غانم أن ودائع العملاء ارتفعت بمقدار 7.2 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 11.4%، مقارنة بنهاية عام2021.

منوهاً بأن نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم بلغت 40.8%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 23.47% في 31 مارس 2022 وبما يفوق الحد الرقابي المقرر.

وأضاف غانم أن توزيعات أرباح الاستثمارات المالية والشركات التابعة والشقيقة ارتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام السابق 2021.

وتطبيقًا لخطة التحول الرقمي وتماشيًا مع إستراتيجية البنك المركزي في هذا المجال، وإيمانًا من بنك التعمير والإسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، قام البنك بتنفيذ خطة التحول الرقمي لمواكبة جهود الدولة وتوجيهات البنك المركزى المصرى في هذا الإطار،

حيث أطلق البنك العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، والتي تعدّ طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي،

والتي تتيح لعملاء البنك أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على عملائه، وقد ضخّ البنك استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها.

وتتبنى الدولة إستراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، وفي إطار ذلك أولى بنك التعمير والإسكان اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي مستهدفًا بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.

وأكد غانم أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كل بنود الميزانية وقائمة الدخل خلال الربع الأول من عام 2022.