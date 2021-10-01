بورصة وشركات

64 شركة سمسرة تُحقق تداولات صفرية بتعاملات العرب في البورصة المصرية خلال 9 شهور

المجموعة المالية تُهيمن على 37.9%
أسماء السيد 7:22 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 7:22 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت 64 شركة سمسرة تداولات صفرية بتعاملات العرب في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي .

ووفقًا للبيانات فقد هيمنت شركة “المجموعة المالية” على حوالي 37.9% من تداولات العرب بقيمة تداول 35.8 مليار جنيه، ثم “التجاري الدولي” بحصة سوقية 27.3% وبقيمة تداول 25.7 مليار جنيه .

فيما جاءت “هيرمس” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8.5% وبقيمة تداول بلغت 8 مليارات جنيه وحجم 1.3 مليار ورقة مالية .

اقرأ أيضا  فى صفقة بقيمة 425 مليون دولار.. أدوية «الحكمة» تستحوذ على شركة حقن أمريكية

ومن المركز الرابع وحتى المركز الـ41 تقاسمت تلك الشركات حوالي 26.3% فقط من تداولات العرب.

يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد أنهت آخر جلسة تداول بشهر سبتمبر الماضي على على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب وقيم تداولات أقل من مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.21% عند مستوى 10517 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.84% عند 2722 نقطة، كما صعد“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% عند مستوى 3671 نقطة.

اقرأ أيضا  تداولات «النيل» ترتفع بنسبة 227% خلال الربع الثالث من 2021

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 906 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

6 شركات سمسرة تستحوذ على 91.2% من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية العام

أسماء السيد 7:37 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

منذ بداية العام.. 5 شركات سمسرة تُهيمن على 75% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية

أسماء السيد 5:57 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

«المجموعة المالية» و«الأهلي فاروس» تُهيمنان على 56.4% من تنفيذات الصفقات بسوق خارج المقصورة خلال 9 شهور

أسماء السيد 5:40 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

حصص الـ 10 الكبار لشركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية العام (تفاصيل)

أسماء السيد 4:43 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

الأسهم الأمريكية تصعد الخميس في نهاية شهر سبتمبر

أيمن عزام 10:12 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية تُسجل 10 مليارات جنيه الربع الثالث من 2021

أسماء السيد 10:00 م, الخميس, 30 سبتمبر 21