64 شركة سمسرة تُحقق تداولات صفرية بتعاملات العرب في البورصة المصرية خلال 9 شهور

حققت 64 شركة سمسرة تداولات صفرية بتعاملات العرب في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي .

ووفقًا للبيانات فقد هيمنت شركة “المجموعة المالية” على حوالي 37.9% من تداولات العرب بقيمة تداول 35.8 مليار جنيه، ثم “التجاري الدولي” بحصة سوقية 27.3% وبقيمة تداول 25.7 مليار جنيه .

فيما جاءت “هيرمس” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8.5% وبقيمة تداول بلغت 8 مليارات جنيه وحجم 1.3 مليار ورقة مالية .

ومن المركز الرابع وحتى المركز الـ41 تقاسمت تلك الشركات حوالي 26.3% فقط من تداولات العرب.

يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد أنهت آخر جلسة تداول بشهر سبتمبر الماضي على على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب وقيم تداولات أقل من مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.21% عند مستوى 10517 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.84% عند 2722 نقطة، كما صعد“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% عند مستوى 3671 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 906 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.