636 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ18% في بنكي «الأهلي» و«مصر»

ارتفعت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائد 18% سنويًّا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 636 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن.

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريح خاص، لـ“المال”، إن حصيلة الشهادة ذات العائد السنوي 18% في بنك مصر بلغت 201 مليار جنيه حتى الآن.

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن إن البنك جمع حصيلة من الشهادات ذات العائد 18% بلغت 435 مليارات جنيه.

وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يوم 21 مارس الماضي، شهادة بعائد سنوي 18%، على أن يُصرَف عائدها شهريًّا.