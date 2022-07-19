635 مليون جنيه إيرادات «المعصرة للصناعات الهندسية» حتى نهاية الربع الثالث

ارتفعت إيرادات شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) بنحو %4 لتسجل 635 مليون جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى 2021/2022، مقابل 610 ملايين خلال الفترة المماثلة من العام المالى الذى سبق.

وتوقع المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، فى حوار لـ«المال»، أن تحقق «المعصرة» نموًا بنسبة %24 بنهاية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، مرجعًا ارتفاع الإيرادات إلى التوسع فى تصنيع عدادات (الكهرباء والغاز والمياه)، مسبقة الدفع، والمشاركة فى التوريدات العمومية وتنفيذ أعمال للغير.

وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) متخصصة فى تصنيع العديد من المنتجات المدنية من (عدادات الكهرباء، عدادات المياه، عدادات الغاز، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة، أفران تصنيع الفخار، أفران تفحيم الأخشاب، موفر المياه الذكى، الأثاث المعدنى، إضافة إلى المنظفات).

وأنشئت شركة المعصرة للصناعات الهندسية عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان على مساحة 97 فدانًا، بغرض إنتاج الذخائر المتوسطة من 20 مم إلى 40 مم لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

وقال المهندس عبد المنعم هنداوى، إن مجالات عمل الشركة الرئيسية تتمثل فى عدادات المياه والكهرباء والغاز بأنواعها، سواء العادية أو مسبقة الدفع أو الذكية.

وذكر أن «شركة المعصرة» بدأت تصنيع عداد المياه الميكانيكية عام 1959، وطورته بناءً على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2002 من عداد مياه Class C إلى R100، وR160، ولم تقف عند ذلك بل واكبت كل التحديثات حتى وصلت إلى تصنيع العدادات مسبقة الدفع، ونسبة المكون المحلى بها نحو %60.

وكشف هنداوى، أن «مصنع 45 الحربى» انتهى من تسليم 40 ألف عداد من تعاقدات المناقصة الأخيرة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى فاز فيها بتوريد 116 ألف عداد مياه مسبق الدفع 3/4 بوصة بقيمة، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للخط تصل إلى مليون عداد سنوياً.

وفى مجال عدادات الغاز، أعلن عن التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس‏» -إحدى شركات وزارة البترول- لتوريد 2.4 مليون عداد غاز مسبق الدفع، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لخط العدادات تصل إلى 1.2 مليون سنوياً.

وأكد هنداوى أن الشركة انتهت من توريد 100 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع لشركات التوزيع، بعد الممارسة الأخيرة التى فاز فيها المصنع بتوريد 350 ألف عداد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن المصنع سينتهى من توريد 250 ألف عداد المتبقية مع نهاية شهر يوليو الحالى.

وبدأت الشركة إنتاج عدادات الكهرباء الميكانيكية عام 1958، وطورت طرازاتها 6 مرات حتى وصلت حاليًا لإنتاج العدادت الذكية ومسبقة الدفع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حاليًا 750 ألف قطعة سنويًا مطابقة للمواصفات القياسية للشركة القابضة للكهرباء.

وانتقل «هنداوى» للحديث عن إنتاج الشركة من المنظفات تحت اسم «أكتيف برو»، تضم «مطهر، كلور، منعم ملابس»، موضحًا أن تلك المنظفات التى تقوم الشركة بإنتاجها تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، وساهمت بدور كبير فى أزمة كورونا.

وأضاف أن مبيعات الشركة من المطهرات والمنظفات تسجل نحو 18 مليون جنيه سنويًا، بواقع 1.5 مليون شهريًا شاملة الكمامات الطبية.

وذكر أن الشركة تنتج أيضًا حمض السلفونيك «المادة الخام فى صناعة المنظفات»، ولديها قدرة على إنتاج 500 طن شهريًا.

عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية

وتخطت مبيعات الإنتاج التام للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى 14.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى 2022/2021، كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور %29 عن العام السابق.

ولفتت الوزارة فى تقرير سابق عن إنجازاتها -حصلت «المال» على نسخة منه- إلى الحفاظ على الأجور دون المساس بالمزايا المستحقة للعاملين تشجيعًا لهم على بذل مزيد من العطاء وتحقيق الاستقرار الأسرى لهم وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة.

يشار إلى الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى حققت إيرادات بنحو 16 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى 2022/2021 رغم الظروف العالمية والمحلية المحيطة، وتخطى الإنتاج التام أربعة عشر مليار جنيه، كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور %26 عن العام السابق.

واستطاعت وزارة الإنتاج الحربى تحقيق العديد من الإنجازات التى ساهمت فى دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط فى المجال العسكرى ولكن فى المدنى أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التى شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية (حرب روسيا – أوكرانيا) وما تبعها من تداعيات على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد.

وجاءت إنجازات وزارة الإنتاج الحربى خلال هذا العام انعكاسًا لرؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح القوات المسلحة الباسلة، وتلبية احتياجات الشرطة المصرية، وفى نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، والتى تسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وخلال الفترة من 2021/6/30 حتى 2022/6/30 تم فى مجال توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى العديد من الإنجازات؛ إذ تم توقيع عقد شراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) وشركة لاند رينزو الإيطالية فى فبراير 2022 لتصنيع مكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ أن الطاقة التصنيعية المستهدفة تبلغ (100 ألف) مجموعة تحويل/ سنوياً.

ولفت التقرير، إلى التعاقد بين وزارات (التنمية المحلية – المالية – البترول والثروة المعدنية) وهيئتى النقل العام بمحافظتى (القاهرة – الأسكندرية) فى يونيو 2021 لتحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وتم الانتهاء من تحويل وتسليم 85 أتوبيسًا حتى تاريخه، كما تم تصنيع الأتوبيس الكهربائى (Setibus) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV وجارى التعاقد على 110 أتوبيسات كهربائية بمعدل 70 أتوبيسًا لمحافظة القاهرة و40 أتوبيسًا لمحافظة الإسكندرية.

◗❙ %24 نموًا متوقعًا خلال العام المالى 2022/2021

◗❙ التعاقد مع «إيجاس‏» لتوريد 2 مليون و400 ألف عداد غاز مسبق الدفع

◗❙18 مليون جنيه سنوياً قيمة المبيعات من المطهرات والمنظفات

◗❙تسليم 40 ألف عداد مياه مسبق الدفع 3/4 بوصة من إجمالى 116 ألفا