بورصة وشركات

63.8 مليار جنيه قيمة الصفقات فى 2019

هيرمس تتصدر بـ 17.730 مليار جنيه
المال - خاص 8:26 ص, الخميس, 2 يناير 20 8:26 ص, الخميس, 2 يناير 20

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سجلت 123 شركة سمسرة صفقات بسوق خارج المقصورة بلغت قيمتها 63.8 مليار جنيه خلال عام 2019، فيما تصدر الترتيب هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية بنحو 17.730 مليار تمثل حصة سوقية قدرها %27.8.

وجاءت شركة المجموعة المالية فى مركز الوصافة بصفقات قيمتها 7.522 مليار بحصة سوقية %11.8، وثالثًا حلت «التجارى الدولي» بنحو 4.248 مليار جنيه مقتنصة %6.7 من السوق.

وفى المركز الرابع حلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.932 مليار جنيه بحصة سوقية %6.2 وخامسًا حلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.088 مليار جنيه بحصة سوقية %4.8.

وسجلت شركة إتش سى حضورها بالمركز السادس عبر صفقات قيمتها 2.976 مليار جنيه ونسبة %4.7 من السوق، تلتها «أرقام» بحصة 4.2% عبر صفقات تقدر بنحو 2.701 مليار جنيه. وفى المركز الثامن حلت شركة نعيم للوساطة بقيمة صفقات 1.764 مليار جنيه مثلت حصة سوقية % 2.8ومن خلفها جاءت «جارانتي» لتداول الأوراق المالية بنحو 1.653 مليار ونسبة 2.6%، وعاشرة حلت «بلوم مصر» بقيمة 1.619 مليار جنيه و %2.5 من السوق

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بقلم المال - خاص

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