63.5 % تراجعًا فى مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال 4 سنوات

قيمتها الإجمالية لم تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضىنسمة بيومىكشف مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول، أن جملة المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية لم تتجاوز 2.5 مليار دولار، بختام العام الماضى 2017.ونتجت مستحقات الشركات عن شراء الحكومة كامل حصتها من الخام والغاز الطبيعى ال

قيمتها الإجمالية لم تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضى



نسمة بيومى

كشف مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول، أن جملة المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية لم تتجاوز 2.5 مليار دولار، بختام العام الماضى 2017.

ونتجت مستحقات الشركات عن شراء الحكومة كامل حصتها من الخام والغاز الطبيعى المنتج فى امتيازاتها البترولية فى مصر.

“تراجعت مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام فى مصر، بنسبة 63.5% خلال الفترة من 2013، وحتى نهاية العام الماضى،بحسب تصريحات المسئول.

يشار الى أن المستحقات وصلت الى ذروتها خلال عام 2012/2013 ،بواقع 6.3 مليار دولار،حيث ان وزارة البترول كانت توجه كامل مواردها فى ذلك التوقيت الى استيراد احتياجات السوق المحلى من الخام والمشتقات.

وبحسب آخر إحصائيات رسمية حكومية بلغ اجمالى المستحقات المتأخرة 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

وقال المسئول إن الاعوام 2014و2015و2016 من أكثر السنوات التى سددت فيها الحكومة غالبية المستحقات بنسبة 63.5%،حتى وصلت الى مستواها الحالى.

وشدد على انتظام الحكومة ممثلة فى وزارة البترول فى تسديد مستحقات الشركات الجديدة بشكل دورى ومنتظم شهريا ،دون ترحيلات كبيرة كما كان يحدث فى السنوات الماضية.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أكد فى تصريحات له مؤخرا ان مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، ولكنه لم يذكر تفاصيل بشأن حجم المديونية الإجمالية ولا توقيت السداد،فى الوقت الذى أكد فيه المهندس طارق الملا وزير البترول أن الحكومة تعتزم تسديد كامل المديونية خلال عامين.