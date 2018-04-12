63 مليار دولار حجم الإنفاق العالمى على الإعلانات الرقمية

أحمد فراجأصدرت مؤسسة وارك «WARC»، المعنية بالإعلان، وفاعلية وسائل الإعلام، أحدث تقاريرها الشهرية، عن مؤشرات الإعلانات العالمية.وكشف التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه ، عن أحدث التوجهات والرؤى الجديدة المتعلقة بصناعة الإعلان فى السوق العالمية، وسلط الضوء على المخاطر ا

أحمد فراج

أصدرت مؤسسة وارك «WARC»، المعنية بالإعلان، وفاعلية وسائل الإعلام، أحدث تقاريرها الشهرية، عن مؤشرات الإعلانات العالمية.

وكشف التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه ، عن أحدث التوجهات والرؤى الجديدة المتعلقة بصناعة الإعلان فى السوق العالمية، وسلط الضوء على المخاطر التى تهدد المنظومة الرقمية.

وتوقع أن ينمو الإنفاق الإعلانى الرقمى بنسبة %4.7 على مستوى العالم خلال عام 2018؛ بسبب الألعاب الأولمبية الشتوية فى كوريا الجنوبية، وبطولة كأس العالم فى روسيا، وانتخابات الكونجرس الأمريكي، ومن شأن هذه العوامل أن تحفز نمو الإعلانات عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، بحسب بيانات مركز أبحاث الإعلانات العالمى.

وتقدر «WARC» حجم الإنفاق العالمى على إعلانات البرنامج خلال لعام الماضى بنحو 63.4 مليار دولار تمثل %28 من إجمالى الإنفاق.

وقال التقرير إن وسائل الإعلام الرقمية، ستتغلب على التليفزيون لأول مرة بوصفها مالكًا لأهم حصة من الإنفاق الإعلانى التراكمى العالمى، والبالغ 572 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الإنفاق الرقمى على وسائل الإعلام إلى %38 تقريبًا، بدلا من %35 فى 2017 ، فى حين يتوقع أن يستحوذ التليفزيون على %36، مقابل %37 للعام السابق.

ولفت إلى أنه فى ظل الزيادة المستمرة والسريعة فى الإعلانات الرقمية، ظهرت مخاوف داخل الصناعة، فقد أشارأكثر من نصف كبار المسوقين، الذين شملهم استطلاع مجلس كبار مسئولى التسويق”CMO”، إلى مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة السمعة بوصفها قضية بالغة الأهمية.

بينما أعرب واحد من كل ثلاثة مسئولين عن مخاوفهم من الاحتيال الإعلانى، ووضع الإعلانات فى غير موضعها، ومعدلات المشاهدة، فى حين أشار ربع من شملهم الاستطلاع، إلى قضيتى الشفافية والمساءلة فى الإعلان الإلكترونى.

ويرى الاتحاد العالمى لشركات الإعلان (WFA) أن نحو %55 من الاستثمارات تذهب إلى ما أطلق عليه البعض “ضريبة التكنولوجيا”، وهى الأموال التى تنفق على مكاتب التداول، ومنصات الطلب، وتبادل الإعلانات والبيانات، وخدمات الاستهداف والتحقق، بحسب التقرير.

وأوضحت “WARC” أن قيمة ضريبة التكنولوجيا تقدر بنحو 34.9 مليار دولار.

وذكر واحد من كل خمسة (%19.5) من المستهلكين أنهم سيتخذون إجراءً مباشرًا ضد العلامة التجارية، إذا ما ظهرت إعلاناتها إلى جانب محتوى غير مقبول، إما عن طريق مقاطعتها (%10.5)،أو إثارة المسألة ( 9 %).

ويزعم %43 من كبار المسوقين، أنهم قد عانوا من مشكلات تتعلق بالسمعة، عقب ظهور إعلانات بجوار محتوى غير مقبول، وقالوا إن ما يقرب من اثنين من كل خمسة عملاء (%37) ،قاما بسحب إعلاناتهما، أو ينوون القيام بذلك جراء تردى السمعة، حسب تقرير “WARC”.

وتشير تقديرات جمعية شركات الإعلان الوطنية (ANA) ، فإن حوالي 6.5 مليار دولار، تمت خسارتها فى 2017؛ بسبب الاحتيال الإعلانى على مستوى العالم، و كان من الممكن تخفيض إجمالى الخسائر إلى 700مليون دولار، حال التزام الصناعة بأكملها بمبادئ السلامة.

وأشارت “WARC” إلى أن الإعلانات غير المحسّنة، تظل نسبتها ضعيفة فى الأسواق، و تختلف معدلات الاحتيال للإعلانات الإلكترونية حسب السوق الرئيسية، فقد بلغت فى إيطاليا (%16.1)، وألمانيا (%15.9) ، وفرنسا (%14.6) ، والولايات المتحدة (%11.3) ، واليابان (%8.4) ، والمملكة المتحدة (%8.3) ، و أستراليا (%7.7) ، و إسبانيا (%3).

وقال جيمس ماكدونالد، محرر البيانات لدى “WARC ” إن الطفرة التى شهدها الإعلان الإلكترونى فى السنوات الأخيرة، كشفت عن عيوب كبيرة فى النظام الأيكولوجى، بما فى ذلك مخاطرالعلامة التجارية، والنقر الاحتيالى، والمشاهدة الضعيفة،ومدة البقاء، مما قاد المعلنين الذين دفعوا مجتمعين حوالى 30 مليار دولار، إلى وسطاء لدى سلسلة موردى الإعلانات عبر الإنترنت العام الماضى، إلى إعادة تقييم الطريقة التى يستثمرون بها، وممارسة ضغط على الصناعة لتطهير أعمالها”.