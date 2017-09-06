63 سفينة تعبر قناة السويس

نادية صابر أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل قناة السويس اليوم رقماً قياسياً جديداً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 63 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.9 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من ق

نادية صابر

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل قناة السويس اليوم رقماً قياسياً جديداً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 63 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.9 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 33 سفينة بحمولات 1.9 مليون طن، فيما عبرت 30 سفينة من قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2 مليون طن.

وأوضح الفريق مميش أن الزيادة المتنامية في حركة السفن العابرة لقناة السويس تعكس تعافي حركة التجارة العالمية مؤكداً على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها لتستطيع بذلك مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري واتجاهها نحو صناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لتعظيم الاستفادة من اقتصاديات الحجم.

هذا وقد شهدت القناة اليوم عبور 6 سفن عملاقة بحمولات تزيد عن 150000 ألف طن، من بينها سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MADRID MAERSK ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم كأكبر سفينة تعبر القناة من اتجاه الشمال بحمولة بلغت 221 ألف طن، قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى سنغافورة.

فيما كانت أكبر سفينة تعبر القناة من اتجاه الجنوب سفينة الحاويات العملاقة التي ترفع علم هونج كونج CSCL GLOBE والمصنفة كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة 193 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.