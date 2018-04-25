63 دولة تقدم نصف مليون عنوان في معرض أبوظبي للكتاب

خالد بدر الدينانطلق اليوم الأربعاء معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين ويستمر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى الأول من مايو القادم بمشاركة 1350 عارضا من 63 دولة من بينها بولندا ضيف شرف المعرض هذا العام.ويتبنى المعرض في دورته الجديدة شعار (نبني المستقبل) ويقدم أكثر من 500 ألف

خالد بدر الدين

انطلق اليوم الأربعاء معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين ويستمر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى الأول من مايو القادم بمشاركة 1350 عارضا من 63 دولة من بينها بولندا ضيف شرف المعرض هذا العام.

ويتبنى المعرض في دورته الجديدة شعار (نبني المستقبل) ويقدم أكثر من 500 ألف عنوان كتاب بمختلف اللغات ووقع الاختيار على الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليصبح شخصية المعرض بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

وذكرت وكالة رويترز أن برنامج المعرض يتكون من حوالى 830 ندوة وجلسة حوارية وحلقة نقاشية كما يستضيف مجموعة كبيرة من الكتاب والمفكرين والمثقفين من بينهم الفائزون بالجائزة العالمية للرواية العربية وجائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام.

