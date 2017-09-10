628 مليون جنيه قيمة خلاف الترابط بين المصرية وأورنج‎

محمود جمال : بلغ حجم الخلاف المالى بشأن أسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات و" أورنج مصر " موبينيل سابقا " خلال الفترة من 3 سبتمبر 2008 وحتى نهاية يونيو 2017 إلى 628 مليون جنيه . وبحسب تقرير الجهاز المركزى…

محمود جمال :

بلغ حجم الخلاف المالى بشأن أسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات و” أورنج مصر ” موبينيل سابقا ” خلال الفترة من 3 سبتمبر 2008 وحتى نهاية يونيو 2017 إلى 628 مليون جنيه .

وبحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص نتائج أعمال المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من العام الحالى، فإن قضايا أسعار الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول التى لاتزال منظورة أمام القضاء الإدارى ومخصص لها 5 ملايين جنيه لم يواف الجهاز بدراسة صادرة عن الشئون القانونية للوقوف على مدى كفايته.

من المعروف أن “المصرية” أقامت دعويين أمام القضاء ضد كل من «فودافون» و «موبينيل» لإلزامهما بالأسعار المحددة تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويعود تاريخ النزاع إلى عدة سنوات.

وكان مرفق الاتصالات، قد أصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى أسعار الترابط بين مشغلى خدمات الاتصالات، يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الهاتف الثابت إلى المحمول بـ 11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت بـ 6.5 قرش.

كما اشترط ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول إلى أى شبكة محمول أخرى، ولجأت شركتا “موبينيل” و”فودافون”، إلى محكمة القضاء الإدارى لوقف قرارات الجهاز، إلى أن قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارات وبطلانها، إلا أن الجهاز القومى طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولاتزال الدعوى سارية حتى الآن.

على صعيد آخر ، كشف التقرير أن المصرية للاتصالات حققت إيرادات من نشاط الكوابل وخدمات التراسل والمكالمات حتى 30 يونيو الماضى، بقيمة 988 مليون جنيه ، إلا أنها لم تمد الجهاز بالبيانات التفصيلية المتعلقة بمطالبات التراسل الخاصة بشركات المحمول والإنترنت من دوائر وأبراج وهوائيات.

كما لم تمد الجهاز بملخص الحركة المتبادلة بين الشركة وشركات المحمول وتقرير الحاسب الآلى الذى استند إليه قطاع المشغلين عند إعداد مطالبات المكالمات المحلية والدولية لشركات المحمول بالرغم من طلبها بخطابات متكررة كان آخرها فى يناير 2017.