627 ضحية في يوم.. وفيات «كورونا» في إيطاليا تصل إلى 4032

أكبر زيادة يومية منذ ظهور الفيروس هناك قبل نحو شهر

أعلن مسئولون، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات في إيطاليا جراء فيروس كورونا قفز بواقع 627 إلى 4032 حالة وفاة، بزيادة 18%، ليسجل بفارق كبير أكبر زيادة يومية منذ ظهور الفيروس هناك قبل نحو شهر، بحسب رويترز.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا قفز إلى 47021 حالة من 41035 بزيادة 14.6%.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي اثنان منهم الجمعة والسبت.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي “إغلاق المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة”.

كما أعلن إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة (من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها).

كما قررت وضع 16 مليون شخص بالحجر الصحي الإجباري في شمال إيطاليا ، حيث وافقت الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم.

وذكرت صحيفة التليجراف البريطانية أن رئيس الوزراء الايطالى جوزيبي كونتي وقع مرسومًا بخضوع الأشخاص للحجر الصحى حتى 3 أبريل.

وقال كونتي: “بالنسبة إلى لومباردي وللمقاطعات الشمالية الأخرى التي ذكرتها ، سيكون هناك حظر على الجميع للدخول والخروج من هذه الأراضي وأيضًا داخل نفس المنطقة”.

وأكدت أنه “سيتم السماح باستثناءات فقط للاحتياجات المهنية ، والحالات الاستثنائية والقضايا الصحية.”