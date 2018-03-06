62 مليون جنيه أرباح الجيزة العامة للمقاولات فى 2017

رجب عزالدين: أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ارتفاع صافى أرباحها إلى 61.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 57.2 مليون جنيه خلال 2016 بارتفاع نسبته 9% تقريبا.وأظهرت القوائم المرسلة للبورصة المصرية تراجع إيرادات الشركة إلى 68

رجب عزالدين:



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ارتفاع صافى أرباحها إلى 61.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 57.2 مليون جنيه خلال 2016 بارتفاع نسبته 9% تقريبا.

وأظهرت القوائم المرسلة للبورصة المصرية تراجع إيرادات الشركة إلى 684.4 مليون جنيه خلال العام مقابل اجمالى إيرادات قدرها 727.7 مليون جنيه فى 2016.

وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة نفس الأرقام الظاهرة فى القوائم المجمعة المشار إليها سواء بالنسبة لعام 2017 أو العام السابق 2016.

وخفضت الشركة فى فبراير الماضى رأس المال المصدر والمدفوع من 206.6 مليون جنيه إلى 203.3 مليون جنيه موزعا على 203.4 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.