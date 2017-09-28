62 مليار جنيه مكاسب البورصة في 3 شهور

مصطفى طلعتحققت البورصة المصرية مكاسب بقيمة 62 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام الحالي(من يوليو إلى سبتمبر)، ليسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 749 مليار جنيه مقابل 687.4 مليار جنيه خلال الربع السابق، بارتفاع قدره 9%.ووفقا تقرير حديث صادر عن إدارة البورصة، احتلت مجموعة بورتو

مصطفى طلعت

حققت البورصة المصرية مكاسب بقيمة 62 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام الحالي(من يوليو إلى سبتمبر)، ليسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 749 مليار جنيه مقابل 687.4 مليار جنيه خلال الربع السابق، بارتفاع قدره 9%.

ووفقا تقرير حديث صادر عن إدارة البورصة، احتلت مجموعة بورتو القابضة صدارة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول، عبر بيع وشراء 3.9 مليار ورقة مالية، بقيمة 1.7 مليار جنيه، فيما جاءت شركة الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار في المركز العاشر، بعد تنفيذ 256..2 مليون ورقة بقيمة 189.9 مليون جنيه.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة سجلت إرتفاعات جماعية، خلال الفترة المذكورة، إذ صعد المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 3.68% ليبلغ مستوى 13889 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 19.11% إلى 774 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 14.22% ليغلق عند 1724 نقطة.