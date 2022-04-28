613 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ18% في بنكي الأهلي ومصر

ارتفعت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائد 18% سنويًّا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 613 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن.

وكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريح خاص، لـ“المال”، أن حصيلة الشهادة ذات العائد السنوي 18% في بنك مصر بلغت 195 مليار جنيه حتى الآن.

فيما قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك جمع حصيلة من الشهادات ذات العائد 18% بلغت 418 مليار جنيه.

وطرحا البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يوم 21 مارس الماضي، شهادة بعائد سنوي 18%، على أن يُصرَف عائدها شهريًّا.