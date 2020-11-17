طاقة

61 جيجاوات ساعة تراجعا فى إنتاج الطاقة الشمسية خلال سبتمبر

كل تلك القدرات يتم توليدها عبر الخلايا الفوتو فلطية
عمر سالم 9:53 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20 9:53 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20

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كشفت مصادر مسئولة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن أن إنتاج الهيئة من الكهرباء المولدة عبر الطاقة الشمسية بلغ نحو 357 جيجا وات ساعة خلال شهر سبتمبر الماضى، بنسبة تراجع نحو %13.8 عن أغسطس.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ «المال» أن إجمالى الإنتاج من المحطات شهد تراجعا بنحو 61 جيجا وات ساعة خلال سبتمبر المنتهى عن شهر أغسطس الماضى، والذى سجل فيه الإنتاج نحو 418 جيجا وات ساعة.

وأرجعت المصادر تراجع الإنتاج إلى دخول فصل الشتاء وتراجع نسبة قوة سطوع الشمس، إضافة إلى انخفاض مدة النهار مما تسبب فى انخفاض الطاقة المنتجة من المخطات مقارنة بفصل الصيف.

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ونجحت مصر فى تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية ودخوله الخدمة خلال العام المنتهى بقدرات تصل إلى 1465 ميجاوات تمثل النسبة الأكبر من إنتاج مصر من الطاقة الشمسية بمدينة بنبان بمحافظة أسوان.

وأكدت أن الشركات والهيئة تقوم بأعمال الصيانة المستمرة للخلايا الشمسية، إضافة إلى تنظيفها من الأتربه منعا لخفض كفاءتها الإنتاجية.

وأشارت إلى أن كل تلك القدرات يتم توليدها عبر الخلايا الفوتو فلطية التى تقوم بتحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية عبر استخدام الألواح الشمسية، كما يتم استخدام البطاريات لتخزين الطاقة لاستخدامها ليلا فى بعض المحطات.

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وتقوم هيئة الطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص المنفذة لأكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم بمنطقة بنبان بأسوان بتوريد ونقل الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبيعها لها، على أن تقوم الأخيرة بدورها ببيعها إلى شركات توزيع الكهرباء التى تقوم بتحصيل قيمتها من المشتركين بمختلف فئاتهم.

يذكر أن الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قد أوضح لـ «المال» أن إجمالى استثمارات الطاقة المتجددة بلغ نحو 3 مليارات دولار خلال 2019، وأنه من المقرر ضخ 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى الحالى (2021-2020)، عبر مواردها الذاتية وعدد من القروض الأجنبية والمحلية.

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وقامت هيئة الطاقة المتجددة بسداد نحو 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 1 أبريل 2020 لجهات دائنة محلية وأجنبية، أبرزها وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى، إضافة لعدد من مؤسسات التمويل الدولية التى مولت مشروعات الهيئة فى سنوات سابقة، وأشارت إلى أن إجمالى المديونيات يصل لنحو 10.5 مليار جنيه.

وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2022، بواقع %12 لطاقة الرياح، و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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