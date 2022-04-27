606 مليارات جنيه حصيلة شهادات الـ 18% في بنكي «الأهلي» و«مصر»

صعدت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويًّا في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 606 مليارات جنيه منذ طرحها وحتى الآن.

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريح خاص، لـ“المال”، إن حصيلة الشهادة ذات العائد السنوي 18% في بنك مصر بلغت 192 مليار جنيه حتى الآن.

وكشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك جمع حصيلة من الشهادات ذات العائد 18% بلغت 414 مليارات جنيه.

وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يوم 21 مارس الماضي، شهادة بعائد سنوي 18%، على أن يُصرَف عائدها شهريًّا.