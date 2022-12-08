6000 مستفيد في أول يوم لانطلاق القوافل التعليمية بمطروح

بدأت اليوم الخميس فعاليات اليوم الأول لانطلاق القوافل التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية التي تنظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولاقت القوافل إقبالا كبيرا من الطلاب بما يقرب من 2500 طالب بالمرحلة الاعدادية و2500 مشارك في مبادرة تصدوا معنا من طلاب المرحلة الإعدادية، و 500 طالب بالشهادة الثانوية العامة و 500 مشارك في مبادرة تصدوا معنا للتوعية ضد الشائعات وذلك بقاعات مكتبة مصر العامة ومجلس عمد ومشايخ مطروح وبمدرسة قرية فوكه ضمن مبادرة حياة كريمة .

تفقد محافظ مطروح اليوم الأول لانطلاق القوافل التعليمية بحضور قيادات الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالمحافظة الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وإسماعيل جاتو وكيل المديرية وسيد مصطفى رئيس القافلة.

رحب محافظ مطروح بمعلمي القوافل ضيوف المحافظة مؤكدا على تقديم كافة الدعم بالتيسيرات وتذليل العقبات أمام أعمال القوافل التعليمية، مؤكدا على أهميتها لأبناء مطروح وضرورة حرص الطلاب على الاستفادة منها والتحضير المسبق لأي استفسارات في المناهج التعليمية لمناقشتها مع معلمي القوافل وتحصيل مزيد من العلم والدروس بالمناهج المختلفة في جميع المواد المدرجة بالقوافل لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم .

وأشار محافظ مطروح إلى العمل على دعم المحافظة بمزيد من القوافل خاصة مع بعد المسافة ووجود عجز في عدد من التخصصات التعليمية لتوفير مزيد من الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة حرصا على مستقبل أفضل للطلاب بما ينعكس على توفير الكوادر المؤهلة مستقبلا لسد العجز في التخصصات التى تحتاج اليها المحافظة .

ووجه معلمو القوافل الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه بتفقد أعمال القوافل على دعمه ورعايته للقافلة وتيسير كافة العقبات مع الحرص على استفادة أقصى عدد من الطلاب.