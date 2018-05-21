600 – 800 مليون دولار انخفاضا فى عروض التحالفات المتنافسة على «الحمراوين»

عمر سالم:فضّت وزارة الكهرباء والطاقة أمس المظاريف المالية لثلاثة تحالفات عالمية ومحلية، تتنافس على إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6600 ميجاوات.وأظهرت نتائج فض المظاريف أن عرض تحالف شركتى شنغهاى إليكتريك و«دونج فانج» الصينيتين مع

عمر سالم:

فضّت وزارة الكهرباء والطاقة أمس المظاريف المالية لثلاثة تحالفات عالمية ومحلية، تتنافس على إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6600 ميجاوات.

وأظهرت نتائج فض المظاريف أن عرض تحالف شركتى شنغهاى إليكتريك و«دونج فانج» الصينيتين مع مجموعة حسن علام القابضة هو الأقل تكلفة، بينما عرض تحالف هيتاشى – ميتسوبيشى اليابانيتين مع أوراسكوم، والسويدى إليكتريك المصريتين، هو الأعلى تكلفة.

وتم فتح المظاريف فى مجلس الوزراء، بحضور سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان والصين، وممثلين عن التحالفات المتنافسة وتضم، شركات شنغهاى إليكتريك، ودونج فانج الصينيتين، مع أبناء حسن علام، وتحالف ميتسوبيشى هيتاشى اليابانيتين مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك، وتحالف جنرال إليكتريك الأمريكية – هاربن الصينية.

ويعد هذا الفض هو الثانى بعد تقديم التحالفات لعروض مالية منتصف فبراير الماضى، والتى لم تلق قبول الوزارة حينها، وطلبت «الكهرباء» من التحالفات تخفيض تكلفة تنفيذ المشروع منتصف أبريل الماضى.

وتتضمن المظاريف عرضين الأول: أساسى، والثانى: بديل «مرادف».

وخفض تحالف جنرال إليكتريك – هاربن قيمة عرضه الأساسى بواقع 600 مليون دولار من 5.8 مليار دولار، إلى 5.2 مليار دولار، وعرض بديل بقيمة 5.34 مليار دولار، فيما قلص «اليابانى – المصرى» عرضه من 7 مليارات دولار، إلى 6.2 مليار كعرض أساسى، و6.6 مليار دولار كعرض بديل، بتراجع 800 مليون دولار.

فيما ثبت التحالف الصينى – المصرى العرض المالى الأساسى عند 4.4 مليار دولار و4.5 مليار دولار كعرض بديل.

وكشف مسئول بارز عن أن الإعلان عن التحالف الفائز نهاية الشهر الجارى.

ويعد المشروع هو الأضخم بعد المحطة النووية، وسيتم تقييم العروض المقدمة، بالتعاون مع شركة «تراكتبيل» البلجيكى الاستشارى الخاص بالمشروع.

وأوضح المسئول لـ«المال» أن العرض المالى المقدم من التحالف الصينى يتضمن تمويلات تدفع بالجنيه بنسبة %27 لتعظيم دور المكون المحلى، فى الوقت الذى قدم التحالفان الآخران، وهما اليابانى المصرى بقيادة ميتسوبيشى أوراسكوم السويدى، وشركة جنرال إليكتريك، عروضًا بتمويلات أجنبية بنسبة %100.

وأشار المسئول إلى أن المنافسة أصبحت صعبة حاليا، لا سيما بعد تخفيض التحالفات تكلفة الإنشاء بشكل كبير، موضحًا أن سعر شراء الكيلووات ساعة من المشروع، بالإضافة إلى نسب التمويلات والمكون المحلى، والتكنولوجيا المستخدمة أمور ستحسم الفائز النهائى بالمشروع.

وأوضح أن التحالف الصينى عرض شراء الطاقة بمبلغ 5.4 سنت للكيلووات، فى حين قدم التحالف اليابانى 4.5 سنت لكل كيلووات، وعرض «الأمريكى» 7 سنتات لكل كيلووات.

جدير بالذكر أن العروض المقدمة مستوفية للاشتراطات التى حددتها الوزارة، واستشارى المشروع، ومطابقة للمواصفات الأوروبية، وتلزم الفائز بإنشاء ميناء خاص باستيراد الفحم اللازم للتشغيل.