600 مليون يورو لتطوير خط مترو أنفاق «حلوان ـ المرج»

مدحت إسماعيل:تستهدف الهيئة القومية لمترو الأنفاق، توقيع اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى، لاعادة الاعمار والتنمية مايو المقبل للحصول على قروض ميسرة، بقيمة 600 مليون يورو، لتطوير الخط الأول «حلوان المرج».قال مصدر لـ «المال»، إن ال

مدحت إسماعيل:

تستهدف الهيئة القومية لمترو الأنفاق، توقيع اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى، لاعادة الاعمار والتنمية مايو المقبل للحصول على قروض ميسرة، بقيمة 600 مليون يورو، لتطوير الخط الأول «حلوان المرج».

قال مصدر لـ «المال»، إن الهيئة خلال الفترة المقبلة، تجهز كراسة شروط تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول، والبدء فعلياً مطلع 2019، ولمدة 5 أعوام.

أضاف أن وزارة النقل ستتختار خلال النصف الثانى من العام، استشارى لتقييم عرض مقدم من شركة فرنسية لتوريد وتمويل صفقة شراء 34 قطارًا للخط الأول «حلوان المرج»، بتكلفة تقديرية تصل إلى 430 مليون يورو، ضمن خطة إعادة التأهيل.

خطة تطوير الخط الأول مقرر تنفيذها على مرحلتين، بقيمة تصل إلى 26 مليار جنيه، الأولى تتمثل فى تطوير البنية الأساسية، ونظم الاتصالات، والإشارات وغيرها، والثانية تشمل تطوير 32 قطارًا تعمل على الخط، بخلاف شراء 34 قطارًا.

أعلن المصدر عن أن وزارة النقل من المتوقع أن تتلقى نهاية مايو المقبل، مع شركة RATIP الفرنسية، لمناقشة دراسة تفصيلية وتسويقة، لآلية إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف إسناد إدارة الخط لـ«مشغل قطاع خاص»، قبل نهاية العام الحالى.

ذكر أن الوزارة تتفاوض مع أكثر من مؤسسة تمويل دولية، لتوفير قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الأخيرة فى الخط، التى تبدأ من محطة هليوبوليس حتى مطار القاهرة.

يبلغ عدد القطارات العاملة على خطوط المترو الثلاثة الحالية البالغ أطوالها 57 كلم، 47 فى الخط الأول، بعدد رحلات يومية 522 رحلة، وعدد ركاب 2 مليون راكب، والخط الثانى، 35 قطاراً بعدد رحلات 664 رحلة، لنقل مليون راكب يوميا، والخط الثالث 16 قطاراً، بعدد 429 رحلة، لنقل 500 ألف راكب يوميا، وفقاً لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من تركيب 550 ماكينة تذاكر جديدة، فى الخط الأول «حلوان المرج»، والثانى «المنيب شبرا الخيمة»، والانتهاء من تركيب الجزء المتبقى مطلع أبريل المقبل، لتصل إلى 850 ماكينة جديدة فى الخطين.

أشار المصدر، إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تترقب الموافقة على تحريك أسعار تذاكر المرفق منتصف يونيو المقبل، لتطبيق نظام ربط سعر التذكرة بعدد المحطات، موضحاً أن الشركة تعانى من أزمة فى شراء قطع غيار القطارات فى الوقت الحالى.

تابع أن وزارة النقل تسعى لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى، بداية يونيو المقبل، لافتاً إلى أن إجراءات الحصول على القرض الموقع مع الجانب الصينى لتمويل المشروع، بقيمة 1.2 مليار دولار، أوشك على الانتهاء.

يبدأ القطار من مدينة السلام مارا بالعبور، والشروق، وبدر، والروبيكى، لتتفرع من الروبيكى وصلتان، إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية فى اتجاه العاشر من رمضان، يمتد المشروع بطول 68 كلم، منها 61 كلم «سطحي» و6.1 على «كوبري»، و700 نفقى، ومستهدف أن يخدم 340 ألف راكب يوميًا فى أول عام، تصل إلى 2 مليون راكب بعد 15عامًا، و2.3 مليار جنيه سنويًا من بند دعم الوقود.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، التقى ممثلو تحالف الشركات الصينية التى تنفذ مشروع القطار الكهربائى، بحضور هشام عرفات، وزير النقل، العام الماضى، وطالب بضغط البرنامج الزمنى المقترح لتنفيذ المشروع، والانتهاء منه بالكامل خلال عامين، والتوصل لأفضل الشروط التعاقدية، بما يشمل توفير الصيانة الدورية للقطارات، والتدريب اللازم للعاملين بالمشروع، لضمان الحفاظ على المستوى الراقى للخدمة التى سيقدمها.

ذكر مصدر، أن المشروع من المتوقع أن يبدأ بالتوازى مع مشروع القطار السريع «العين السخنة – العلمين الجديدة»، ومونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة نصر»»، و«6 أكتوبر – الجيزة»، لافتاً إلى أن بداية العام المالى المقبل يشهد وضع حجر أساس لأكثر من مشروع فى مرفق المترو.