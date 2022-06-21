600 مليون جنيه قروضا مستهدفة لشركة مصر الوسطى للكهرباء خلال 2023-2022

تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، التابعة للقابضة لكهرباء مصر، اقتراض نحو 600 مليون جنيه، من جهات تمويل محلية خلال العام المالى المقبل 2022 – 2023 الذى سيبدأ يوليو القادم.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال» أن «مصر الوسطى» تسعى للحصول على هذا الاقتراض لبعض مشروعاتها الخاصة بتطوير شبكات التوزيع خلال العام المالى المقبل، على أن يتم تمويل الجزء الآخر من مشروعاتها عبر الموارد الذاتية للشركة.

وقالت إن الشركة تخطط لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض الواقع فى نطاقها بخمس محافظات، إضافة إلى تدشين عدد من التحكمات ذات الجهد المتوسط، ضمن خطتها للتحول إلى الشبكات الذكية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصادر فإنه من المنتظر تركيب أكثر من 40 ألف عداد ذكى فى نطاق المحافظات والمناطق التابعة للشركة خلال العام المالى المقبل 2022 – 2023، على أن يتم توريدها عبر الكيانات العاملة فى السوق المحلية.

يأتى مشروع العداد الذكى ضمن خطة القطاع لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الأساليب التكنولوجية الحديثة، واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية.

وتتضمن خدمات العدادات الذكية تطبيق خدمة العميل لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير وأقصى حمل، وتطبيق الرسائل لإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل، والسداد الإلكترونى.

وأضافت المصادر أن الشركة انتهت من تجديد نحو 163 كيلومتر كابلات جهد منخفض فى نطاق «مصر الوسطى» للكهرباء، ضمن خطتها لتحديث وتطوير شبكاتها خلال العام المالى الحالى 2021-2022.

وطرحت «مصر الوسطى» عددا من الممارسات لتوريد عدادات كهرباء إلى مخازن الشركة، إضافة إلى مهمات كهربائية وأكشاك ومحولات وغيرها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية خلال الفترة الحالية.

يذكر أن «مصر الوسطى» للكهرباء شركة مساهمة مصرية، تقوم بتوفير الطاقة الكهربائية لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية بخمس محافظات هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.