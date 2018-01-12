600 مليون جنيه زيادة في أرصدة شركات التمويل العقاري

محمود زكيكشفت هيئة الرقابة المالية، عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط، وحتى نهاية نوفمبر 2017، بنسبة قدرها 21% بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، مقارنة بنفس المدة من عام 2016.وأضاف تقرير للهيئة -صادر عن شهر نوفمبر الماضي- اليوم الجمعة، أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري بالشرك

محمود زكي

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط، وحتى نهاية نوفمبر 2017، بنسبة قدرها 21% بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، مقارنة بنفس المدة من عام 2016.

وأضاف تقرير للهيئة -صادر عن شهر نوفمبر الماضي- اليوم الجمعة، أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري بالشركات بلغ 3.5 مليار جنيه، وسجلت الأرصدة في نوفمبر من العام 2016، ومنذ بدء النشاط أيضًا 2.9 مليار جنيه.

وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري منذ بدء النشاط 8.3 مليارات جنيه، حتى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 6.8 مليار جنيه في سبتمبر من العام الماضي، بزيادة تقدر نسبتها 24.9%.