نقل وملاحة

600 راكب يصلون سفاجا.. اليوم

نادية صابر  صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهما 600 راكب و 70 شاحنة بضائع و 22 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة، كما تغادر أربع…

1:59 م, الخميس, 3 مايو 18 1:59 م, الخميس, 3 مايو 18

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نادية صابر

 صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهما 600 راكب و 70 شاحنة بضائع و 22 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة، كما تغادر أربع سفن وهى عمان، الرياض، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 296 راكبا و 185 شاحنة و 15 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة وادى سفاجا و على متنها 63 الف طن قمح روسى و ثلاث سفن اخرى و هى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 455 راكبا و 109 شاحنات بضائع و 10 شاحنات عفش ركاب و 26 سيارة، وغادرت السفينة العبارة محبة وعلى متنها 165 معتمرا متجهة الى ميناء ينبع والسفينتان مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهما 178 راكبا و 62 شاحنة و 7 سيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1829 راكبا منهم 270 معتمرا وتداول 249 شاحنة حيث يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنها وعلى متنها 676 راكبا منهم 181 معتمرا و 4 باص عمرة و 20 برادا و 21 تريللا و 5 سيارات، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 راكبا و 13 تريللا و 29 برادا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى سينا، ايلة ، بريدج وعلى متنها 808 ركاب منهم 89 معتمرا و 2 باص عمرة و 40 برادا و 37 تريللا وسيارة و 2 باص جيت وغادر ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنها 302 راكب و 53 برادا و 36 تريللا و 2 باص جيت.

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