600 راكب يصلون سفاجا.. اليوم

نادية صابر صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهما 600 راكب و 70 شاحنة بضائع و 22 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة، كما تغادر أربع…

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهما 600 راكب و 70 شاحنة بضائع و 22 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة، كما تغادر أربع سفن وهى عمان، الرياض، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 296 راكبا و 185 شاحنة و 15 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة وادى سفاجا و على متنها 63 الف طن قمح روسى و ثلاث سفن اخرى و هى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 455 راكبا و 109 شاحنات بضائع و 10 شاحنات عفش ركاب و 26 سيارة، وغادرت السفينة العبارة محبة وعلى متنها 165 معتمرا متجهة الى ميناء ينبع والسفينتان مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهما 178 راكبا و 62 شاحنة و 7 سيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1829 راكبا منهم 270 معتمرا وتداول 249 شاحنة حيث يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنها وعلى متنها 676 راكبا منهم 181 معتمرا و 4 باص عمرة و 20 برادا و 21 تريللا و 5 سيارات، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 راكبا و 13 تريللا و 29 برادا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى سينا، ايلة ، بريدج وعلى متنها 808 ركاب منهم 89 معتمرا و 2 باص عمرة و 40 برادا و 37 تريللا وسيارة و 2 باص جيت وغادر ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنها 302 راكب و 53 برادا و 36 تريللا و 2 باص جيت.