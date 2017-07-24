600 جنيه متوسط الزيادة في طن علف الدواجن

الصاوى أحمد:اشتعلت أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضى، وفقا لتجار ومتعاملون بقطاع الدواجن والأعلاف، وشهد جنوب الصعيد - أسوان والأقصر – الزيادة الأكبر، إذ سجل سعر الطن نحو 7050 جنيها (بروتين 23 %)، مشمولا بالزيادات الأخيرة فى سعر النقل، بدلا من 6450 جنيها، بنسبة زيادة 600 جنيه فى الطن.ووفقا

الصاوى أحمد:

اشتعلت أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضى، وفقا لتجار ومتعاملون بقطاع الدواجن والأعلاف، وشهد جنوب الصعيد – أسوان والأقصر – الزيادة الأكبر، إذ سجل سعر الطن نحو 7050 جنيها (بروتين 23 %)، مشمولا بالزيادات الأخيرة فى سعر النقل، بدلا من 6450 جنيها، بنسبة زيادة 600 جنيه فى الطن.

ووفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن والثروة الداجنة، بالغرفة التجارية، فإن سعر العلف شهد زيادات فى جميع الأصناف، مثل «البادي» و»النامي» و»علف البط» و»علف الرومي» و»البياض»، وتصدر علف الرومى أعلى الزيادات، إذ يسجل حاليا 7800 جنيه للطن، بالمناطق النائية (28 % ) بروتين.

وأوضح السيد لـ «المال»، أن طن العلف فى الدلتا والقليوبية سجل 6800 جنيه، ويصل أحيانا إلى 6900 جنيه، خاصة ذات الجودة العالية، فى ظل ارتفاع سعر الدولار وتكاليف النقل.

وطلب السيد من مسئولى وزارة الزراعة بسرعة تنفيذ تصورات الشعبة فيما يخص تطوير القطاع، ومن أبرزها زيادة المساحة المزروعة من الذرة الصفراء، وإنتاج الأمصال واللقاحات محليا، وتشكيل بورصة للدواجن، ونقل المزارع إلى الظهير الصحراوى، متسائلا عن مدى تحقيق ذلك على أرض الواقع.

من جانبه أكد أحمد الطحان، مربى دواجن بمحافظة الغربية، أن سعر طن «البادى» يبلغ حاليا 7000 جنيها، مشيرا إلى أن مزرعته تعمل بطاقة إنتاجية 30 % فقط، فى ظل الغلاء والركود الشديد فى السوق، وأيضا بسبب انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح أن الأمصال واللقاحات التى يتم استخدامها مستوردة، لكن فاعليتها محدودة، نظرا لاختلاف البيئات بين مصر والدول الأوربية المنتجة للأمصال، خاصة فرنسا.

وأكد منصور عبد الكريم، موزع أعلاف بالقليوبية، أن سعر العلف ارتفع بشكل ملحوظ بعد زيادة أسعار النقل خلال الفترة الماضية، إذ سجلت أسعار البيع حاليا 7000 جنيها، بدلا من 6500 جنيه مؤخرا، وسط مؤشرات عن إستمرار ارتفاع معدلات الأسعار خلال الصيف التى تشهد زيادة فى استهلاك الأعلاف، وزيادة فى الطاقات الإنتاجية مقارنة بالشتاء.

وطالب عبد الكريم بضرورة زيادة مساحة الذرة الصفراء التى يتم إنتاج العلف بها، ويبلغ سعر الذرة الصفراء حاليا نحو 4000 جنيها للطن، وتستهلك مصر نحو 8 ملايين طن ذرة صفراء، منها 6 ملايين طن مستوردة و2 مليون طن منتجة محليا.

