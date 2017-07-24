600 جنيه انخفاضا في أسعار الأرز الشعير

محمد ريحان:تراجعت أسعار الأرز الشعير بقيمة 600 جنيه لتصل إلى 3900 جنيه للطن حاليًا، مقابل 4500 جنيه الأسبوع الماضى.أرجع مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب حاليا، لا سيما مع قرب حصاد محصول الموسم الجديد، الذى يبدأ مطلع الشهر المقبل.ويعد الأرز الشعير ا

محمد ريحان:

تراجعت أسعار الأرز الشعير بقيمة 600 جنيه لتصل إلى 3900 جنيه للطن حاليًا، مقابل 4500 جنيه الأسبوع الماضى.

أرجع مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب حاليا، لا سيما مع قرب حصاد محصول الموسم الجديد، الذى يبدأ مطلع الشهر المقبل.

ويعد الأرز الشعير المادة الخام للأرز الأبيض، ويحصل أصحاب المضارب عليه من المزارعين، والتجار منذ بداية موسم الحصاد للقيام بعمليات «ضربه وتبييضه» ونزع القشرة منه، تمهيدا لبيعه لشركات القطاعين العام والخاص، لتعبئته وطرحه فى الأسواق للمستهلكين.

وقال السلطيسى لـ«المال»، إن أسعار الأرز الأبيض للمستهلك حاليا تتراوح بين 5.5 و6.5 جنيه للكيلو عريض الحبة، متوقعا تراجع أسعاره فى السوق مع بدء حصاد المحصول الجديد.

وكشف عن أن بعض أصحاب المضارب، وهى حالات فردية، باعت الأرز الشعير كعلف للماشية بأسعار أعلى من الأسعار الحالية.

ومن جهته أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات لـ«المال»، أن ما يحدث فى سوق الأرز حاليا يدل على وجود احتكارات كثيرة، إذ أن قرابة %30 من محصول الموسم السابق ما زال موجودا فى السوق، رغم أنه لم يبق سوى أيام قليلة على بدء الموسم الجديد.

وأشار إلى أن مجموعة من التجار والمزارعين ظنوا أن الأسعار متواصل ارتفاعها، لكن لم يحدث ذلك، وأفرج بعضهم عن الكميات المخزنة لديهم، ما خلق زيادة فى المعروض من الأرز الشعير فى السوق، وانخفضت أسعاره إلى 3900 جنيه حاليا، مقابل 5 آلاف جنيه قبل أسبوعين.

وأضاف أن المضارب وردت 50 ألف طن خلال الأيام القليلة الماضية إلى وزارة التموين لتلبية احتياجات مستفيدى البطاقات التموينية، وتستمر فى توريد ما تحتاجه مخازن هيئة السلع التموينية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ظل استجابة الوزارة لمطالب أصحاب المضارب، بما يدعم تنظيم عمليات التوريد وتحقيق مصالح الأطراف.

وقررت الوزارة حسب بيان لها، الثلاثاء الماضى، استمرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة لحين تأمين احتياجات البطاقات التموينية.

ورفض شحاتة أى تصريحات مثارة بشأن بيع الأرز الشعير كعلف للحيوانات، مؤكدًا أن هذه الأخبار ليست صحيحة لأنه لا يصلح كعلف، ويؤدى إلى نفوق الحيوانات، حسبما أكد له بعض المختصين.