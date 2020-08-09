60 مليون جنيه تكلفة ربط امتياز «بحار» بشركة البحرينية لمشتقات الغاز

علمت «المال» أن تكلفة مشروع ربط امتياز «بحار» التابع للشركة العامة للبترول بالتسهيلات الإنتاجية لشركة البحرينية لمشتقات الغاز ستتجاوز 60 مليون جنيه.

وسيتم الربط، وفقاً لمسئول مطلع بقطاع البترول، عن طريق خط جديد ينقل الغاز الطبيعى المنتج من منطقة الامتياز إلى الشركة البحرينية بهدف استخلاص مشتقات البروبان والبوتاجاز.

و»العامة للبترول» هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، تأسست عام 1957 وهى مملوكة للدولة «قطاع عام»، وتعد أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وانتاج البترول فى مصر.

وقال المسئول لـ«المال» إن المشروع الجديد سينقل ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً إلى الشركة البحرينية، مرجحاً الانتهاء من تنفيذ الخط ودخوله الخدمة خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور.

وتعمل الشركة العامة للبترول فى عدة امتيازات بمناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء، وقال المسئول إنها تكثف من أعمالها للانتهاء من تنفيذ حزمة مشروعات أخرى تستهدف زيادة معدلات الإنتاج اليومى من البترول الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات.

وكشف المسئول أن الشركة العامة للبترول تستهدف تحقيق رقماً قياسياً جديداً فى إنتاجها من الزيت الخام، ليقارب مستوى 65 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجارى، بدلاً من 62.020 ألف برميل حالياً.

وأعلنت «العامة للبترول» الشهر الماضى تخطى إنتاجها من الزيت الخام مستوى 62 ألف برميل يوميا ًلأول مرة فى تاريخها منذ تأسيسها عام 1957.

يشار إلى أن إجمالى إنتاج الشركة بلغ خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019 نحو 97.4 ألف برميل مكافئ يوميا «تشمل الزيت الخام والمتكثفات من الحقول العاملة بها أو المشاركة فيها».

وتخطط للوصول إلى 106 آلاف برميل مكافىء يومياً من حقولها المختلفة، وفقا لما تم الإعلان عنه بجمعيتها العمومية مطلع العام الجارى.

وأعلنت الشركة العامة للبترول مؤخرا أنها تنفذ برنامج لحفر 40 بئراً استكشافية فى حقولها المختلفة باستثمارات 2.6 مليار جنيه، وإصلاح وإعادة تكملة 33 بئراً.

وطبقًا لتصريحات الشركة العامة للبترول خلال جمعيتها العمومية مطلع العام الجارى، فإنها تعتزم حفر 36 بئراً تنموية وإصلاح 24 أخرى فى إطار برنامج عمل مشترك مع شركات أجنبية فى مناطق اتفاقات المشاركة، كما أنها تواصل تنفيذ خطة تطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج بالحقول باستثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه.