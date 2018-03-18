60 مليار دولار استثمارات متوقعة من شراكة المنطقة الاقتصادية مع موانئ دبى

نادية صابر - محمود زكىتتوقع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن تجذب المرحلة الأولى من عقد الشراكة الموقع مع شركة موانئ دبى العالمية على مساحة 30 كيلو مترًا مربعًا استثمارات بقيمة 60 مليار دولار، وفقًا لما كشف عنه طارق هاشم، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة لـ»المال .»واتفقت الهيئة ال

نادية صابر – محمود زكى

تتوقع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن تجذب المرحلة الأولى من عقد الشراكة الموقع مع شركة موانئ دبى العالمية على مساحة 30 كيلو مترًا مربعًا استثمارات بقيمة 60 مليار دولار، وفقًا لما كشف عنه طارق هاشم، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة لـ»المال .»

واتفقت الهيئة الاقتصادية مع موانئ دبى على استغلال 96 كيلو مترًا مربعًا فى منطقة العين السخنة من خلال تأسيس شركة تنمية رئيسية، بنسب مساهمة %51 للهيئة الاقتصادية و %49 للجانب الإماراتى، على أن تدخل الهيئة بحصة عينية، بينما تتولى الشركة الإماراتية توفير البنية التحتية .

وقالت مصادر، لـ«المال»، أن وفدًا من موانئ دبى يزور مصر حاليًا لاستكمال مفاوضات عقد المرحلة الأولى بعد الزيارة التى قام بها الفريق مهاب مميش، للإمارات منذ أيام.

وقال رئيس قطاع الاستثمار، إن الوفد الإماراتى يبحث الدراسات الفنية للمشروع بعد الانتهاء من الشق القانونى للشراكة، متوقعًا بدء طروحات المرحلة الأولى للأراضى على القطاع الخاص بعد عام من الآن بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية . وتستهدف الهيئة الاقتصادية جذب الصناعات الطبية، والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجيستية، والصناعات النسيجية، والسيارات والصناعات الغذائية، والطاقة، والبتروكيماويات فى أراضى المرحلة الأولى.

ويذكر أن موانئ دبى العالمية (DP World)، واحدة من أكبر مشغلى الموانئ فى العالم، وهى شركة متفرعة عن شركة دبى العالمية – الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبى – بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسست شركة دبى العالمية رسميا عام 1999، وهى متخصصة فى مجال المواصلات البحرية والبرية والجوية والخدمات اللوجيستية، المتعلقة بتلك القطاعات، ويعمل بها 97000 موظف حول العالم.

وتدير موانئ دبى حاليا عدة موانئ حول العالم، كما أن لها مقرات إدارة لوجيستية فى لندن والإمارات.