اقتصاد وأسواق

60 مطبعة تتقدم بعروضها للمنافسة على مناقصة الكتاب المدرسى

الأميرية والشرطة والأهرام والأخباروروزاليوسف والتوفيقية والأشراف أبرزها
عمر سالم 6:25 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 6:25 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

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تقدمت 60 مطبعة للمنافسة على مناقصة الكتاب المدرسى للعام الدراسى المقبل( 2023-2022) والتى طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المطابع منذ أسابيع.

وكشفت مصادر مسئولة فى غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، عن أن “التعليم” فتحت المظاريف الفنية للمطابع المتقدمة للمناقصة منذ أيام، على أن تقوم بزيارات ميدانية للمطابع للوقوف على حجم إنتاجها والجودة المستخدمة فى الطباعة.

وتوقعت – فى تصريحات لـ«المال» – أن يتم فتح العروض المالية خلال أسابيع بعد انتهاء الزيارات الميدانية للمطابع وتحديد قدرة كل مطبعة، قائلة: «من المرجح أن ترتفع أسعار طباعة الكتاب المدرسى فى العام المقبل مقارنة مع الأسعار فى العام الجارى».

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ومن أبرز المطابع المتقدمة للمناقصة مطابع الأميرية، والهيئة المصرية للكتاب، والشرطة، والأهرام، والأخبار، والجمهورية، وروزاليوسف، والتوفيقية، والأشراف، ودار التيسير، وصحارا، والعاصمة، ودار نهضة مصر للنشر. 

وبلغ سعر طباعة الصفحة الأبيض والأسود زنة 70 جم  51 مليما، والصفحة الألوان 62 مليما، فيما بلغ إجمالى قيمة مناقصة الكتاب المدرسى نحو 1.5 مليار جنيه للعام الدراسى الجارى 2022-2021. 

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وأشارت المصادر إلى أن الأزمات العالمية والشحن وارتفاع تكلفة الورق عالميا ومحليا سيساهم فى ارتفاع تكلفة المناقصة الخاصة بالكتاب المدرسى، موضحة أن معظم المطابع المشاركة فى مناقصة الكتاب المدرسى للعام الدراسى المقبل، تمتلك جزءا من احتياجاتها من المواد الخام تكفيها حتى يونيو أو يوليو المقبل على أقل تقدير. 

وقالت إن المطابع تنتظر تلك المناقصة سنويا للمشاركة فيها لأنها تعد طوق النجاة لبعضها فى الاستمرار نتيجة زيادة الأعباء على قطاع الطباعة والتغليف من ارتفاع أسعار المواد الخام والمستوردة والطاقة والعمالة وغيرها.

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وأكدت أنه من المرتقب أن تقل بعض الكميات المطبوعة من جانب المطابع فى المناقصة نظرا لخطة «التعليم» للتحول من الكتاب المدرسى إلى «الإلكترونى»، وزيادة التوجه إلى «التابلت» والتعلم عن بعد، موضحة أن المناقصة تضمنت أيضا طباعة كتب بطريقة «برايل» للمكفوفين.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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