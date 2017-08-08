60 فرصة عمل باللولو هايبر ماركت وصيدليات المجد

دعاء حسنى أعلن اللولو هايبر ماركت، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجته لموظفين فى عدة وظائف، حيث طلب 2 من مراقبى كاميرات و20 فرد أمن، وسبّاك، بالإضافة إلى 10 موظفين للعمل كمسئولي مبيعات لقسم الملابس. وأوضح أن الاشتراطات المطلوبة لوظيف

دعاء حسنى



أعلن اللولو هايبر ماركت، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجته لموظفين فى عدة وظائف، حيث طلب 2 من مراقبى كاميرات و20 فرد أمن، وسبّاك، بالإضافة إلى 10 موظفين للعمل كمسئولي مبيعات لقسم الملابس.

وأوضح أن الاشتراطات المطلوبة لوظيفة مراقب كاميرات تتمثل فى اشتراط أن يكون المتقدمون من الذكور بسن بين 23 و36 سنة بمؤهل ثانوية فنية نظام ٣ سنوات “متوسط”، وسنة خبرة، دون اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية أو الحاسب الآلى، براتب قابل للتفاوض بدوام كامل، مع توفير بدل مواصلات وتأمين صحى واجتماعى للمتقدمين.

كما أشار إلى أن اشتراطات مهنة عامل الأمن نفس الشروط، على أن يتراوح عمر المتقدمين بين 23 و25 سنة.

وأضاف أن نفس الاشتراطات تنطبق على مسئول المبيعات الملابس، باستثناء المؤهل المطلوب فوق المتوسط دبلوم نظام ٥ سنوات.

كما أعلنت مجموعة صيدليات المجد على نفس الموقع عن حاجتها لـ30 عامل ديلفري “طيار” يمتلك دراجة نارية ورخصة لقيادتها للعمل فى توصيلها بفروعها المنتشرة فى محافظة الجيزة، باشتراطات أن يكون المتقدمون من الذكور بسن بين 19 و30 سنة، ويجيد القراءة والكتابة، دون شهادة أو مؤهل مطلوب.