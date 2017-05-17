60 شركة ناشئة تشارك في ملتقى شعبة الاقتصاد الرقمي

تشارك 60 شركة مصرية ناشئة تعمل في مجالات التكنولوجيا النقدية والتعليم والصحة والطاقة الذكية في الملتقى السنوي الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تحت عنوان “الاستثمار فى مستقبل مصر- الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات” المقام تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الثالث والعشرين من مايو الحالي.

ويعتبر الملتقى منصة للالتقاء بين أصحاب الافكار الإبداعية المستتثمرين والصناديق الاستثمارية المشاركة في الملتقى وابرزهم : الجيبرا فينتشرز ، A15 ، ووكالة التمويل الالمانية وعدد كبير من صناديق الاستثمار المحلية والعالمية.

وقال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن هناك مسابقة كبرى تشارك فيها الشركات العاملة في مجال ريادة الاعمال والتى تعتمد مشروعاتها على افكار جديدة تناقش قضايا مجتمعية حيث يمكن المشاركة في هذه المسابقة من خلال رابط : https://form.jotform.com/71284882321962 ، وسيتم منح الفائزين الثلاثة جواز مادية باجمالي 60 الف جنيه، حيث يحصل الفائز الاول على جائزة وقدرها 30 الف جنيه ، الفائز الثاني على جائزة 20 الف جنيه والفائز الثالث 10 الاف جنيه.

من جانب آخر تشارك ايضا أكثر من 250 شركة تكنولوجية من مختلف محافظات الجمهورية، كما تشارك في الملتقى أيضا الذي يناقش في جلساته التى تستمر على مدار يوم واحد عددا من القضايا المحورية أبرزها الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وآلياته، وسبل توطين المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، والإتجاهات التكنولوجية الحديثة والناشئة ونماذج الأعمال المصاحبة.