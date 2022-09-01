60 شركة سمسرة تُحقق نسبًا صفرية بتعاملات المؤسسات في البورصة المصرية منذ بداية 2022

حققت 60 شركة سمسرة نسبا صفرية بتعاملات المؤسسات في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اغسطس الماضي .

وجاءت شركة “مترو لتداول الأوراق المالية” على رأس تلك القائمة، فيما ضمت الشريحة الأخرى مجموعة من الشركات من بينها “أكيومن لتداول الأوراق المالية” و “المصرية العربية لتداول الأوراق المالية – ثمار”، و “شعاع لتداول الأوراق المالية”، و “بريمير” لتداول الأوراق المالية .

وكعادتها استحوذت “المجموعة المالية” صدارة تعاملات السمسرة بالنسبة للمؤسسات خلال فترة الـ8 شهور بحصة سوقية 27% وبقيمة تداولات سجلت 77.7 مليار جنيه .

وتجدر الإشارة إلي أن البورصة المصرية افتتحت تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.62% عند 10060 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.4%، ليسجل 2202 نقاط، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.1% مسجلًا 3156 نقطة حتى الساعة 11.10 .