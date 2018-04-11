60 شركة تشارك في معرض جرو إكسبو الشهر المقبل بطنطا

الصاوي أحمدتستضيف مدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد نحو 3 أسابيع معرض جرو إكسبو 2018 للإنتاج الداجني والحيواني والزراعي بإستاد طنطا الرياضيويقام المعرض تحت رعاية مني محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية و

الصاوي أحمد

تستضيف مدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد نحو 3 أسابيع معرض جرو إكسبو 2018 للإنتاج الداجني والحيواني والزراعي بإستاد طنطا الرياضي

ويقام المعرض تحت رعاية مني محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية واللواء علي ضيف محافظ الغربية.

ومن جانبها رحبت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة بفكرة المعرض وأبدت حماسها لرعايته وأكدت علي أن إقامة مثل هذة المعارض تصب في خدمة صناعة الدواجن ولفت النظر إلي الجديد فيها وتتوازي مع مجهود القطاع الحكومي الذي يعمل جاهدا علي رفع كفاءة القطاع البيطري بشكل عام والقطاع الداجني بشكل خاص لما له من أهمية إقتصادية بالغة.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد إلي أهمية المعارض المتخصصة في صناعة الدواجن سواء الموجودة علي الساحة أو الجديدة والتي تبحث عن تقديم فكر جديد

ولفت إلي الدور المهم لهذة المعارض في ربط أطراف الصناعة ببعضها البعض وفتح المجال أمام تلك الأطراف لتقديم دور متكامل في النهوض بصناعة الدواجن فضلا عن تثقيف المربيين والعاملين في الصناعة من خلال إمدادهم بكل ماهو جديد وإعلامهم بالتحديات المتعددة التي تواجه صناعة الدواجن سواء علي المستوي المحلي أو العالمي وسبل مواجهتها.

ومن ناحية أخري أكد المهندس محمد يس الديب رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض شركة جروميديا علي أن المعرض يشهد في إنطلاقته الأولي مشاركة 60 شركة متخصصة في المجال الداجني والحيواني مابين شركات الأدوية البيطرية والمطهرات وشركات الأعلاف وإضافات الأعلاف وشركات معدات المصانع ومستلزمات المزارع.

وأكد الديب علي وجود العديد من الفاعليات في المعرض مشيرا إلي أهمية الفعاليات والمعارض بشكل عام تبرز في كونها تقدم فرص متميزة للتفاعل المباشر مع الجمهور المستهدف و طرح الرؤى و الأفكار و تقديم المعلومات الكاملة بصورة واضحة ولذلك سيقام علي هامش المعرض عدة محاضرات وندوات علمية متخصصة في الانتاج الداجني والحيواني وذلك من خلال التنسيق مع الشركات العارضة وبحضور كبار المشرفين المتخصصين في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني بهدف رفع الوعي الثقافي لدي المربيين وتوجيههم الجيد.