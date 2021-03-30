60 شركة تشارك فى معرض تكنولوجيا ومواد التشطيبات

يشارك ممثلو 60 شركة محلية وعالمية فى معرض تكنولوجيا ومواد التشطيبات « TURNKEY Expo» المزمع انطلاقه فى 17 يونيو القادم.

وقال وائل القاضى عضو مجلس إدارة شركة «فيجن» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن معرض تكنولوجيا ومواد التشطيبات سيضم مجموعة كبيرة من المنتجين والتجار والموردين والمعماريين ومكاتب التصميم والديكور، موضحا أنه من المستهدف إجراء العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المعرض بين العارضين والموردين والاستشاريين مع بعض المطورين العقاريين الذين ينفذون مشاريع حالية أو فى طور التجهيز أو مستقبلية، بهدف إمكانية إبرام تعاقدات أو تنفيذ صفقات توريد للسوق المحلية او التصدير خلال أيام المعرض.

ومن جهته قال كريم شلبى العضو المنتدب للشركة المنظمه أن معرض «TURNKEY Expo » الذى سيتم انطلاقه فى الفترة من 17 إلى 20 يونيو القادم، سيكون بالتعاون مع طرفين أساسيين، الأول هو «ستوديو 34 » صاحب أهم الأحداث المعمارية تأثيراً فى الوطن العربى، والذى تحشد فعالياته الآف المعماريين والمصممين فى مكان واحد، ومنها الحدث الخاص بمدرسة التصميم الداخلى IDS2021 ، الذى شارك به نحو 3 آلاف معمارى عبر فيسبوك وزوم، وسيتم تنظيم محاضرات يومية يشرف عليها «ستوديو 34» على مدار أيام المعرض لاستعراض تجارب المصممين والمعماريين.

وأضاف أن الطرف الثانى هو «مجتمع البيت الكبير»، وهو أكبر تجمع ناطق بالعربية على منصة فيسبوك، والأكثر تفاعلا وتأثيراً فى مجالات الديكور والتشطيبات، والذى يضم نحو مليون مشارك، وستكون هناك فرصه لمقابلة المصممين الداخليين لإستشاراتهم وجه لوجه خلال المعرض.

واعتبر شلبى أن المعارض ليست فقط المكان الأمثل لإتاحة فرص بيعية عالية، لكنه وصفها أيضا بـ « «الحاضنة المثالية» التى تساعد فى تشكيل ثقافة المستهلك والارتقاء بالذوق العام للمجتمع فى كافة نواحى الحياة، وتحديدا بمجال العمارة والتشطيبات.

وتابع أن معرض «TURNKEY Expo » يتيح فرصاً استثمارية كبيرة لكافة الأطراف العاملة بالمجال من المطورين والمنتجين والمصممين والمعماريين، خاصة فى ظل الانتعاش العمرانى الكبير الذى تشهده سوق البناء والعقارات المصرية، بالتزامن مع خطة الدولة للتنمية العمرانية والتوسع فى التجمعات الجديدة مثل العاصمة الادارية والعلمين والمنصورة الجديدة وغيرها.

وتوقع شلبى مساهمة الطفرة العمرانية الحالية فى تكثيف الطلب على مواد التشطيبات والبناء، ما يعنى أن جميع أطراف المنظومة العقارية والبناء فى حاجة إلى تجمع كبير وقوى يضم شركات محلية وعالمية بمجال تكنولوجيا ومواد التشطيبات، الأمر الذى توفره الدورة الجديدة من معرض TURNKEY Expo، عبر طرح العديد من المنتجات والحلول التكنولوجية غير تقليدية بمجال التشطيبات ، لتلبية الاحتياجات اللازمة لمشروعات البناء والتشييد.

وأضاف أن التجمع الكبير فى TURNKEY Expo سيخلق فائدة مزدوجة لكافة الأطراف، لأنه يساعد العارضين على عرض منتجاتهم لجميع الشرائح التسويقية المختلفة التى يستهدفونها، كما يسمح للزوار بالتعرف على مختلف الشركات واختيار ما يناسبهم من منتجات تخدم مشروعاتهم بأسعار تنافسية كبيرة.

وكشف شلبى أنه تم تأكيد حضور 3000 معمارى ومصمم ديكور للمشاركة فى 32 محاضرة وورشة عمل لجمهور المعرض لمساعدتهم على تنفيذ بعض البنود والإشراف عليها مثل استخدام العدد اليدوية وأعمال الكهرباء البسيطة والدهانات، وذلك على غرار تجربة «HOME DEPOT» الموجودة فى الولايات المتحدة واوروبا.

وأوضح أنه سيتم دعوة عدد من بعثات المشترين من بعض الدول العربية والإفريقية، لحضور المعرض، ومن بينها دعوة لبعثة مشترين من دولة ليبيا خاصة فى ظل اتجاهها لبدء إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة، ما يعنى احتياجهم لاستيراد العديد من منتجات مواد البناء والتشطيبات، لكن حضورهم يتوقف على فتح المجال الجوى بين البلدين، وفقا لـ«شلبي».