60 جنيهًا تراجعًا فى أسعار أسمنت السويدى

عمر سالمأعلنت شركة "السويدى" للأسمنت، عن تراجع أسعار الأسمنت بداية من اليوم 16 يوليو الحالى، بإجمالى 60 جنيها فى الطن.وقال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء لـ "المال"، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن تراجع أسعارها 60 جنيها ليبلغ سعر طن أسمنت السويدي العادى 890 جنيهًا تسليم المصنع، مقارنة بنحو 95

عمر سالم

أعلنت شركة “السويدى” للأسمنت، عن تراجع أسعار الأسمنت بداية من اليوم 16 يوليو الحالى، بإجمالى 60 جنيها فى الطن.

وقال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء لـ “المال”، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن تراجع أسعارها 60 جنيها ليبلغ سعر طن أسمنت السويدي العادى 890 جنيهًا تسليم المصنع، مقارنة بنحو 950 جنيها منذ أيام، وسعر أسمنت السويدى المقاوم بسعر 930 جنيهاً بدلاً من 980.

وأضاف أن الأسمنت السويدى يصل للمستهلك يصل لنحو 950 جنيها، لافتاً إلى أن الأسعار تشهد تراجعاً خلال الوقت الحالى نتيجة إعادة تشغيل مصانع العريش للأسمنت وأسمنت سيناء وانخفاض أسمنت العريش.