60 جنيهًا أرباحًا.. تشترى ولا تبيع بعد اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر وارتفاع الدولار

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن الوقت الحالي ليس وقت شراء للذهب لاسيما وأن أسعار الذهب اليوم في مصر غير مستقرة بالتزامن مع ارتفاع الدولار ليتجاوز 23 جنيها مما تسبب في تذبذب حركة الذهب داخل السوق المحلية والبعض يصعب عليه حساب سعر الذهب سواء عند البيع أو الشراء وكيفية تسعيره.

وأضاف نجيب لـ” المال” أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا للبيع حال احتياج المستهلك للمال نتيجة ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل كبير بقيمة 60 جنيها ، حيث سجل عيار 21 حوالي 1200 جنيه للجرام في الوجهين البحري والقبلي بدون مصنعية للجرام الذي تتراوح من 50-90 جنيها.

وأشار إلى أنه ينصح بالاستثمار في الجنيه الذهب أو الأوقية لأنهما يباعان بدون مصنعية على العكس من المشغولات مثل عيار 18 و عيار 21.

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-10-2022 بعد ارتفاع سعر الدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 (1365 جنيها)

وأوضح نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرا في مصر بلغ حوالي 1365 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1200 جنيه)

فيما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 محليا ليبلغ في التعاملات نحو 1200 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1025 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1025 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9600 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 4315 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.289 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم أكثر من 22 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيه للبيع و 22.70 جنيه للشراء .

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيه للشراء، و22.75 جنيها للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.