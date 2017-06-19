60 ألف جنيه خصمًا على سعر هيونداي توسان

أحمد شوقيأعلنت شركة جي بي أوتو "غبور" عن خصومات على جميع فئات هيونداي توسان؛ تتراوح قيمتها بين 49 و60 ألف جنيه؛ وفق منشور أرسلته الشركة إلى شبكة موزعيها.وأوضح أحد الموزعين أن البيع بهذه الخصومات سيبدأ من اليوم؛ على أن ينتهي عرض الصيانة المجانية على السيارة؛ والذي أعلنته الشركة منتصف مايو الماضي.

أحمد شوقي

أعلنت شركة جي بي أوتو “غبور” عن خصومات على جميع فئات هيونداي توسان؛ تتراوح قيمتها بين 49 و60 ألف جنيه؛ وفق منشور أرسلته الشركة إلى شبكة موزعيها.

وأوضح أحد الموزعين أن البيع بهذه الخصومات سيبدأ من اليوم؛ على أن ينتهي عرض الصيانة المجانية على السيارة؛ والذي أعلنته الشركة منتصف مايو الماضي.

وكانت الشركة قد أعلمت موزعيها منتصف مايو 2017 أن “أي عميل سيقوم بشراء سياره هيونداي توسان؛ سيمنح صيانة سنة مجانا أو 25 الف كم أيهما أقرب”.

وشملت الصيانه تغيير زيت وقطع الغيار والمصنعية.

وأضاف الموزع أن “غبور أوتو” طرحت اعتباراً من اليوم خصمًا بواقع 60 ألف جنيه على هيونداي توسان “فئة GL ” ليصل سعر العرض إلى 445 ألف جنيه مقابل 505 ألف؛ فيما وصل خصم الفئة الثانية GLS إلى 54 ألف جنيه لتباع بـ 470 ألف جنيه مقابل 524 ألف.

وأضاف أن الفئة الثالثة من هيونداي توسان ” GLS PLUS ” شهدت خصمًا بواقع 52 الف جنيه لتصل إلى 490 ألف جنيه مقابل 542 ألف كما انخفضت توسان Fully Loaded بواقع 51 ألف جنيه لتصل إلى 515 ألف مقابل 566 ألف؛ فيما وصلت فئة الـ RED PACK إلى 520 ألف جنيه مقابل 569 ألف؛ بخصم 49 ألف جنيه.

وأرجع الموزع إقبال عدد من الوكلاء على طرح خصومات جديدة على السيارات إلى رغبتهم في التخلص من المخزون المتواجد لديهم قبل طرح موديلات 2018؛ مشيرا إلى أن بعض الوكلاء يبيعون بأسعار الاستيراد دون هوامش ربح.

وأضاف أن بعض موزعي هيونداي قاموا بشراء “توسان” بأسعار أعلى من العرض الحالي ومن ثم سيتم تعويضهم من خلال الوكيل.