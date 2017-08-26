60 ألف جنيه ارتفاعًا بأسعار بريليانس v5

المال- خاصرفعت شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة الصينية في مصر، أسعار طرزات بريليانس v5، بمقدار 60 ألف جنيه، لتصل إلى 340 ألف جنيه بدلًا من 280 خلال الشهر الماضي.وأعلنت بريليانس البافارية، عن أسعار الشكل الجديد من "v3"، لتبلغ أسعار الفئة الأولى نحو 259 ألفا و900 جنيه، وتقدر أسعار الفئة الثا

المال- خاص

رفعت شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة الصينية في مصر، أسعار طرزات بريليانس v5، بمقدار 60 ألف جنيه، لتصل إلى 340 ألف جنيه بدلًا من 280 خلال الشهر الماضي.

وأعلنت بريليانس البافارية، عن أسعار الشكل الجديد من “v3″، لتبلغ أسعار الفئة الأولى نحو 259 ألفا و900 جنيه، وتقدر أسعار الفئة الثانية منها بـ 259 ألف و 900 جنيه، وسجلت أسعار الفئة اﻷعلى من بريليانس v3 نحو 286 ألفا و 900 جنيه.

ويأتي الشكل الجديد من بريليانس v3، إلى فئة “الكروس أوفر”، مزودة بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 1500 سى سى، ليولد قوة 112 حصانا، بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، وتأتي بريليانس v3 بثلاث فئات هي: ” comfort – Elite – Intelligent”.

ويوضح الجدول التالي، أحدث اسعار طرزات بريليانس خلال أغسطس الجاري:





الوكيل الطراز أسعار يوليو أسعار أغسطس مقدرا التغيير بريليانس البافارية v5 280.000 340.000 60.000 V3 259.900 259.900 – 259.900 259.900 – 286.900 286.900 –

إعداد – المال