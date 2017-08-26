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60 ألف جنيه ارتفاعًا بأسعار بريليانس v5

المال- خاصرفعت شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة الصينية في مصر، أسعار طرزات بريليانس v5، بمقدار 60 ألف جنيه، لتصل إلى 340 ألف جنيه بدلًا من 280 خلال الشهر الماضي.وأعلنت بريليانس البافارية، عن أسعار الشكل الجديد من "v3"، لتبلغ أسعار الفئة الأولى نحو 259 ألفا و900 جنيه، وتقدر أسعار الفئة الثا
26 أغسطس، 2017 26 أغسطس، 2017

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المال- خاص

رفعت شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة الصينية في مصر، أسعار طرزات بريليانس v5، بمقدار 60 ألف جنيه، لتصل إلى 340 ألف جنيه بدلًا من 280 خلال الشهر الماضي.

وأعلنت بريليانس البافارية، عن أسعار الشكل الجديد من “v3″، لتبلغ أسعار الفئة الأولى نحو 259 ألفا و900 جنيه، وتقدر أسعار الفئة الثانية منها بـ 259 ألف و 900 جنيه، وسجلت أسعار  الفئة اﻷعلى من بريليانس v3 نحو 286 ألفا و 900 جنيه.

ويأتي الشكل الجديد من بريليانس v3، إلى فئة “الكروس أوفر”، مزودة بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة  1500 سى سى، ليولد قوة 112 حصانا، بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، وتأتي بريليانس v3 بثلاث فئات هي: ” comfort – Elite – Intelligent”.

ويوضح الجدول التالي، أحدث اسعار طرزات بريليانس خلال أغسطس الجاري:

الوكيل

الطراز

أسعار يوليو

أسعار أغسطس

مقدرا التغيير

بريليانس البافارية

v5

280.000

340.000

60.000

V3

259.900

259.900

259.900

259.900

286.900

286.900

  إعداد – المال

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