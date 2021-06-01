الإسكندرية

محافظ مطروح: صرف 6.9 مليون جنيه إعانات ومساعدات لغير القادرين

فى الفترة من 1 ديسمبر 2019 وحتى 31 مايو الماضي .
معتز محمود 1:28 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21 1:28 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين، بإجمالي مبلغ 6.9 مليون جنيه ، لـ 10668 مستفيدا، خلال عام ونصف فى الفترة من 1 ديسمبر 2019 وحتى 31 مايو الماضي .

وأكد عل استمرار متابعة جميع شكاوى المواطنين، والعمل على توفير كافة الخدمات وتخفيف العبء عنهم ، ومد يد العون لغير القادرين والاولى بالرعاية والتيسير عليهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء من على عاتق المواطنين ومساعدتهم العيس حياة كريمة .مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى .

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بدورها، أوضحت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، إنه خلال العام ونصف الماضيين قامت المحافظة بصرف مساعدات مالية وعلاجية شهرية لـ 1311مستفيد من غير القادرين بإجمالي مبلغ 1.4 مليون جنيه وصرف مساعدات مالية متنوعة لعدد 8980 حالة من ذوى الهمم والارامل والمطلقات والاولى بالرعاية من عدد من الفئات بالمحافظة بتكلفة بلغت 2.9 مليون جنيه ، كما تم تحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لـ 377 مريضًا غير قادرًا بتكلفة 2.6 مليون جنيه .

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ووجه محافظ مطروح لإدارة خدمة المواطنين بالتعامل الفوري مع جميع شكاوى ومطالب المواطنين، والإسراع في حلها وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، خاصة الحالات المرضية، والأولى بالرعاية والدعم وبحث جميع الشكاوى والطلبات المقدمة لصرف مساعدات وإعانات مع التأكد من أحقيتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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بقلم معتز محمود

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