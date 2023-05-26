6.9 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال أبريل 2023

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية عن مشمول حوالى 10000 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر أبريل 2023 لجميع السلع الإستراتيجية والبضائع العامة مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وقطع الغيار ومكونات الإنتاج والسيارات، وغيرها من البضائع .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 1 مليار 379 مليونا و 856 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة والجدول 4 مليارات و53 مليونا و451 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 1 مليار و495 مليونا و238 ألف جنيه .

وخلال شهر أبريل الماضى قامت الإدارة العامة الصادر بجمارك الإسكندرية بتصدير مشمول 8904 بيانات جمركية تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها (ألمونيوم ، مواد غذائية، إستانلس ستيل ، رخام، منتجات أخرى).

بقيمة إجمالية بلغت حوالى 17 مليار و492 مليون و 509 ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن مشمول بعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية بحوالى1 مليون 258 ألف جنيه .

وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن 685 بيانا جمركيا بمبلغ 8 ملايين و131 ألف جنيه، كما بلغت حصيلة بيع مزادات المهمل بالإدارة العامة المهمل والبيوع بالإسكندريه حوالى 721 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل 2023 حوالي 6 مليارات و 938 مليونا و657 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .