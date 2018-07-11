6.9 مليار جنيه استثمارات بمدينة 6 أكتوبر بالعام المالى 2017/2018

بدور إبراهيمقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى الاستثمارات المنفقة من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تنفيذ خطة المشروعات التنموية، واستكمال المشروعات القومية والتنموية بالمدينة للعام المالي 2017/2018، بلغ 6.9 مليار جنيه، ما يمثل 120% من الخطة

بدور إبراهيم

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى الاستثمارات المنفقة من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تنفيذ خطة المشروعات التنموية، واستكمال المشروعات القومية والتنموية بالمدينة للعام المالي 2017/2018، بلغ 6.9 مليار جنيه، ما يمثل 120% من الخطة المعتمدة للمدينة للعام المالي 2017/2018، والبالغ قدرها 5.7 مليار جنيه.

وأوضح مدبولي، أن الاستثمارات موزعة كالتالي: 2.41 مليار جنيه لمشروعات المرافق “مياه – صرف – طرق – كهرباء – اتصالات”، و2.223 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي، و2.164 مليار جنيه لمشروعي دار مصر، وسكن مصر، و104 ملايين جنيه للمباني الخدمية.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه فيما يتعلق بالمشروعات السكنية بالمدينة، فيضم مشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، بجانب 6960 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع دار مصر، و6725 وحدة سكنية فاخرة يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى تنفيذ 15024 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.

وأشار إلى أن مشروعات المرافق، تتضمن ما يلي “بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الرفع وشبكات الري، للاستفادة من مياه الصرف المعالجة لري المسطحات الخضراء بالمدينة بدلاً من المياه المنقاة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه والمأخذ والروافع بطاقة 400 ألف م3/يوم، لتلبية احتياجات التوسعات بالمدينة، واستكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحي (تجميع مياه الصرف الصحى ورفعها إلى محطة المعالجة بالشيخ زايد) لخدمة التوسعات الشرقية بالمدينة بمساحة 8300 فدان، بجانب استكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحي “تجميع مياه الصرف الصحي وضخها إلى محطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر” لخدمة التوسعات الشمالية بالمدينة بمساحة 3000 فدان، وتنفيذ شبكات مرافق أراضي “بيت الوطن – الإسكان الاجتماعى – المميزة – الأكثر تميزًا”، وتوصيل المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ شبكات الرى لحدائق أكتوبر.

وأضاف بدوي، أنه بالنسبة لمشروعات الطرق، فتشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة وصلة دهشور الشمالي “من طريق بوابة مصر إسكندرية الصحراوية وحتى الواحات” مرورًا بمحور 26 يوليو بطول 50 كيلومتر وعرض 50 مترًا، والمحور الدائري الواصل بين طريق الواحات عند المنطقة الصناعية مارًا بحدائق أكتوبر حتى تقاطع الدائري مع الواحات الأوسطى بطول 25 كيلومتر وعرض 84 مترًا، ومحور الواحات من طريق الفيوم وحتى انتهاء المنطقة الصناعية بطول 25 كم وعرض 2 حارة “كل حارة 14 مترًا”، وتطوير وصلة دهشور الجنوبية “الطريق الأوسطى” لربط طريق الفيوم مع طريق الواحات، وبه طريق للشاحنات بطول 18 كيلومتر وعرض 84 مترًا، ومشروع تطوير وتوسعة الطريق الشمالي الرابط بين وصلة دهشور الشمالية وحتى منطقة المطورين، بجانب بدء تنفيذ 15 كوبري عند جميع التقاطعات، ونفقين، و4 كباري مشاة.

وبخصوص مشروعات رفع كفاءة طرق الأحياء السكنية القديمة، أوضح بدوى أنها تشمل، مشروع رفع كفاءة طرق الأحياء السكنية من الأول: الخامس، وأعمال طرق مرحلة ثانية لجزء من الحي الثالث، وطريق قطعة 14 بالتوسعات الشرقية، وتم ضم الحيين الأول والثاني للأعمال، وأعمال طرق مرحلة ثانية لجزء من الحيين السابع والثامن بالتوسعات الشرقية، بجانب إنشاء حدائق ومسطحات خضراء لقاطنى المدينة “مشروع تنسيق الموقع وتطوير الصورة البصرية والجمالية لمحور جمال عبد الناصر واستغلالها كمنطقة ترفيهية بمدينة 6 أكتوبر”.