6.8 مليار جنيه مشتريات المصريين بالبورصة منذ بداية العام (جراف)

سجلت مشتريات المستثمرين المحليين بالبورصة المصرية 6.8 مليار جنيه، منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مستحوذين على 84.5% من تعاملات هذه الفترة.

وسار المستثمرون العرب في نفس الاتجاه الشرائي بقيمة 1.9 مليار جنيه، بواقع 8% من التعاملات خلال الفترة المذكورة، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي 8.7 مليار جنيه، بنحو 7.4% من التداولات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

ويؤكد خبراء البورصة المصرية أن مشتريات المستثمرين المحليين وبشكل خاص المؤسسات دعمت البورصة بقوة خلال العام ونصف العام الماضيين، في مواجهة موجات نزوح قوية للمستثمرون الأجانب في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالأسواق الناشئة، وارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية بالأسواق المتقدمة.