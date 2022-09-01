6.8 مليار جنيه صافي أرباح بنك مصر خلال الربع الأول من العام الجاري

حقق بنك مصر صافي أرباح بقيمة 6.819 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4 مليار جنيه في الفترة المناظرة لها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 4.419 مليار جنيه.

وحقق البنك أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 9.789 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع 5.911 في الفترة المناظرة لها من العام الماضي.

كما أظهرت نتائج أعمال البنك أن عوائد القروض والإيرادات المشابهة بلغت34.381 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 30.389 مليار جنيه، ليصل صافي الدخل من العائد 11.606 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 8.076 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

وبلغت محفظة القروض المشتركة بالبنك 186.574 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 167.572 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

بينما بلغت محفظة القروض المباشرة للشركات 280.163 مليار جنيه نهاية مارس 2022، مقارنة مع 265.281 مليار جنيه بنهاية 2021.

ووصلت أرصدة الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات ببنك مصر نحو 98.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 91 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.