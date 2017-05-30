6.7 مليار دولار مبيعات سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط

قالت شركة إيه. تي. كيرني للاستشارات الإدارية أن سوق التجارة الإلكترونية الإقليمية تشهد توسعا غير مسبوق في ظل تزايد عدد المتسوقين عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فقد سجل قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بشكل خاص نموا بنسبة 1500% على مدى السنوات العشر الماضية ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تركيبتها السكانية التي تمثل غالبيتها من جيل الشباب أصحاب الدخل المرتفع وكذلك إلى ارتفاع معدل زيارة مواقع الأسواق الإلكترونية. وتتوقع شركة أنه في حال استمرار سوق دول الخليج على هذا المنوال، سوف تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020.

ووفقاً لآخر تقديرات السوق التي أصدرتها شركة “ماي يو. إس” (MyUS)، الميسر الرئيسي في منطقة فإنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للسوق في المنطقة إلى 6.7 مليار دولار خلال العام الجاري، مقابل 4.8 مليار دولار في العام 2016 و3.8 مليار دولار في العام 2015.

وباستثناء تجار التجزئة المباشرين غير الأمريكيين أو الإنفاق على الضيافة والخدمات الإلكترونية، يظهر التقرير نفسه أن تجار التجزئة الأمريكيين المباشرين يستحوزون على الحصة الأكبر في سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة على مدى السنوات الأخيرة .

وقال راميش بولوسو، الرئيس التنفيذي لشركة “ماي يو.إس”: “من المتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بشكل خاص نمواً متزايداً في قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات القادمة، لذلك من الطبيعي أن تتجه العديد من الشركات المحلية والإقليمية نحو إيجاد طرق لجذب عملائها إلى مواقع الأسواق الإلكترونية الأمريكية. وهنا بالضبط يأتي دورنا، فخبرتنا في مجال الخدمات اللوجستية وشحن البضائع من الولايات المتحدة إلى مختلف دول المنطقة تؤهلنا لنكون شريكاً مثالياً لتلك الشركات على الصعيدين المحلي والإقليمي”.

وتعتبر “ماي يو. إس” شركة الشحن الأمريكية في مجال خدمات تسهيل وصول الشركات والمستهلكين في مختلف انحاء العالم إلى أي موقع إلكتروني أمريكي والتسوق عبره واستلام طلبياتهم خلال مدة تتراوح بين 2-4 أيام. تمتلك الشركة قاعدة عملاء واسعة تتجاوز الـ 400,000 عضو مسجل ويتوزعون في 220 دولة ومنطقة، أبرزها المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة.