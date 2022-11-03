6.7 مليار جنيه مبيعات «مدينة نصر للإسكان» التعاقدية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي

كشفت النتائج المالية المستقلة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي عن ارتفاع المبيعات التعاقدية بمعدل سنوي قياسي بلغت نسبته 218.4% لتبلغ 6.7 مليار جنيه تقريبًا، مدعومةً بالمشروعات الجديدة التي نجحت الشركة في إطلاقها خلال الفترة.

وخلال الربع الثالث من عام 2022 منفردًا، ارتفعت المبيعات التعاقدية بمعدل سنوي445.9% لتسجل 3.3 مليار جنيه تقريبًا.

وعلى صعيد التسليمات، نجحت الشركة في تسليم 1,113 وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، بزيادة سنوية نسبتها 95.3%، مقابل 570 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي الربع الثالث،نجحت الشركة في تسليم 281 وحدة، وهو نمو سنوي بمعدل 28.9%.

وبلغت الإيرادات للشركة حوالي 3 مليار جنيه جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2022 بمعدل سنوي 129.1%، مدفوعة بالنمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية بالإضافة إلى ارتفاع معدل تسليم الوحدات خلال الفترة، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث نحو 1.2 مليار جنيه، بزيادة سنوية نسبتها 188.6%.

بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والمرافق بالمشروعات القائمة 1.3 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل من 1.9 مليار جنيه تقريبًا خلال نفس الفترة من العام السابق، نظرًا لإتمام وتسليم عدد من المشروعات الإنشائية، وفقاً للقوائم المالية المستقلة.

و بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 2.6 مليار جنيه تقريبًا بنهاية سبتمبر من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 18.5%. وخلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 989.6 مليون جنيه، بزيادة سنوية نسبتها 39.0%.

وخلال الربع الثالث من عام 2022 بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والمرافق بالمشروعات القائمة 542.0 مليون جنيه، مقابل 737.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة مجمل ربح يقدر بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، ليسجل زيادة سنوية قدرها 95.4%، بينما سجل هامش مجمل الربح 41.0% خلال أول تسعة أشهر من عام 2022 مقابل 48.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث يعكس ذلك ارتفاع مساهمة إيرادات الوحدات المسلمة في إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 480.4% ليسجل 683.5 مليون جنيه، وصاحب ذلك ارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 56.5% مقابل 28.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 111.5% ليسجل 545.0 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، وبلغ هامش صافي الربح 18.2% مقابل 19.7% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وخلال الربع الثالث من عام 2022 منفردًا، بلغ صافي الربح 308.1 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بنسبة 1187.1%، وصاحب ذلك تسجيل هامش صافي الربح 25.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس جني ثمار النمو القوي للإيرادات.

1.2 مليار جنيه قيمة حجوزات الشركة خلال يوليو 2022

وفي هذا السياق، أوضح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أنه مع قرب ختام العام الجاري، تمضي الشركة قدمًا بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النمو، وتنجح في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثالث من العام. يأتي ذلك بفضل تفاني فريق العمل وقوة استراتيجية النمو الجديدة التي أثبتت جدارتها في دفع مؤشرات النمو ربعًا تلو الآخر.



وأشاد سلام بالنتائج غير المسبوقة التي نجحت الشركة في تحقيقها خلال فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري، في ضوء تضاعف المبيعات التعاقدية بمعدل سنوي يتخطى ثلاث مرات لتسجل 6.7 مليار جنيه تقريبًا خلال الفترة. وتعكس تلك النتائج الإطلاق الناجح لمشروع «إيلكت» خلال يوليو الماضي، عقب نجاح إطلاق مشروع «تاج ڨيل» خلال أبريل الماضي، وهما مشروعان فاخران في أبرز المواقع الاستراتيجية ضمن مشروع «تاج سيتي».

كما نجحت الشركة في تسجيل حجوزات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال يوليو 2022، وهي أعلى قيمة حجوزات تسجلها الشركة خلال شهر واحد.

وتابع سلام، واصل معدل تأخر السداد وإلغاء الحجوزات إلى إجمالي المبيعات مسار الانخفاض التنازلي بفضل جهود تحسين محفظة مشروعات الشركة.

ولفت سلام إلى مواصلة الشركة دراسة فرص عقد الشراكات الاستراتيجية التي تثمر عن تحقيق رؤية الشركة لبناء مجتمعات سكنية فاخرة تواكب أعلى معايير الاستدامة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدارس «أستن كولدج» الدولية لإقامة أول مدرسة لها في مشروع تاج سيتي. وأعرب سلام عن تطلعه إلى عقد اتفاقيات شراكات استراتيجية طويلة الأجل.

وفي هذا الصدد، وقعت مدينة نصر للإسكان والتعمير مذكرة تفاهم مع شركة “الحازق للإنشاءات” واتفاقية شراكة مع شركة “دار المعمار للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية خلال الفترة المقبلة. وجدد سلام التزام الشركة باستراتيجية النمو التي تتبناها من أجل بناء مجتمعات سكنية متكاملة وفق أرقى مستويات الجودة، مع تعظيم المردود الإيجابي للسادة المساهمين.

