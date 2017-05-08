6.7 مليار جنيه حجم محفظة القروض ببنك مصر إيران

هبة محمدقال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، إن إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 6.7 مليار جنيه، تستحوذ الصغيرة والمتوسطة منها على ما بين 17 و18%.ولفت على هامش المؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي بعنوان: تعزيز الشمول المالي، الى انه قد يتم رفع نسبة استحواذ الـSMEs إلى 20%

هبة محمد

قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، إن إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 6.7 مليار جنيه، تستحوذ الصغيرة والمتوسطة منها على ما بين 17 و18%.

ولفت على هامش المؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي بعنوان: تعزيز الشمول المالي، الى انه قد يتم رفع نسبة استحواذ الـSMEs إلى 20% بنهاية العام الحالى.

وأضاف أن استراتيجية مصرفه ترتكز على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى الاهتمام بتنويع تمويل كل القطاعات على رأسها الصناعى، وقطاع المقاولات.

ولفت الى أن تمويلات القطاع الصناعي يستحوذ على 40% من المحفظة، و 20% للمقاولات، مشيرا الى أنه من المستهدف تدشين محفظة الهاتف المحمول خلال هذا العام.