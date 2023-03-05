6.7 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال فبراير 2023

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطي رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول 9930 شهادة جمركية خلال شهر فبراير 2023 لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة ومنها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 2 مليار و 257 مليونا و918 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و 756 مليونا و 833 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 650 مليون 718 ألف جنيه .

كما قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي بتصدير مشمول 3041 بیان جمركي تحت نظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 7 مليارات و 829 مليونا و 849 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وأعلاف وغيرها، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بنحو 8 ملايين و180 ألف جنيه .

وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 54 مليونا و 624 ألف جنيه.

وأفرجت الادارة العامة الترانزيت بجمارك السويس خلال نفس الفترة عن 496 شهادة وطلبات إرسال و1177حاوية .

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة المركزية بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي 6 مليارات و 728 مليونا و276 ألف جنيه .