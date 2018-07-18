6.7 % زيادة في سعر خشب الأبلكاج وثبات الزان والكونتر

محمود زكيكشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن زيادة خشب الأبلكاج 4 مم بنسبة 6.7% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو، حيث سجل سعره قيمة 16 جنيها مقابل 14 جنيها خلال شهر مايو.وأوضح التقرير أن المتر مكعب من خشب زان مبخر بلغ 11 ألف جنيه خلال شهر يونيو في حين سجل سج

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن زيادة خشب الأبلكاج 4 مم بنسبة 6.7% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو، حيث سجل سعره قيمة 16 جنيها مقابل 14 جنيها خلال شهر مايو.

وأوضح التقرير أن المتر مكعب من خشب زان مبخر بلغ 11 ألف جنيه خلال شهر يونيو في حين سجل سجل خشب سويد موسكي قيمة 65 ألف جنيه لكل متر مكعب خلال نفس الشهر.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة ثبات أسعار خشب الكونتر مضغوط عند قيمة 500 جنيه لكل متر مكعب مقابل 460 جنيها عن نفس الشهر من العام الماضي.

ولفت التقرير عن ثبات أسعار أرضيات “HDF” قشرة قرو أو زان سمك 8 مم عند 170 جنيها لكل متر مربع.